Mauricio Macri encabezó la primera reunión (virtual) del año luego de que un ánimo levantisco asolara al PRO hace algunas semanas. No se trató de una reunión con definiciones, sino de un encuentro preparatorio para otro cónclave que tendrán el miércoles. Allí buscarán definir su estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias, donde ya se avizoran choques con La Libertad Avanza en el tema de las PASO (hay una discusión entre eliminarlas y suspenderlas) y en el tema de financiamiento de los partidos políticos (el PRO no acompaña la eliminación total de aportes estatales). En la reunión, según comentaron a este diario algunos de sus participantes, no se abordó la eventual candidatura de Macri ni tampoco el tema del comunicado de la polémica. Sí se habló de un buen clima para encarar una alianza con La Libertad Avanza, algo que está por verse.

El encuentro le sirvió a Macri para apaciguar las aguas luego de lo que fue la pequeña rebelión de comienzos de año, cuando un comunicado del PRO que tildaba al Gobierno de "autoritario" por no haber enviado el presupuesto generó un tembladeral. Dejaron trascender sus diferencias los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut); el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, Diego Santilli y la lista sigue. No solo no compartieron el contenido, sino que dejaron en claro que no habían sido consultados antes de que saliera el comunicado. Macri les dijo, a modo de disculpa, que él no estaba al tanto del tono, y que no iba a volver a pasar.

El encuentro por Zoom del lunes contó con todos los detractores del comunicado original, con lo que Macri consiguió que el tema pase y reencauzar las relaciones internas, después del llamado de atención que tuvo con la pequeña rebelión: el expresidente, está claro ahora, no puede dar por concluidas las negociaciones con Milei tan rápido. Si fracasan, tiene que quedar clarísimo ante los propios que fue por culpa del dúo Karina Milei-Santiago Caputo. Por eso hacia afuera todo fue buena sintonía con el Gobierno esta vez. "No se habló sobre el discurso de Milei en Davos, y en general hubo muy buena sintonía para llegar a un acuerdo con La Libertad Avanza en los próximos meses", afirmaron quienes participaron del encuentro.

La decisión de no criticar las declaraciones de Milei en Davos, ni su ataque a homosexuales, feministas, mujeres en general, migrantes, islámicos en particular, y otros grupos minoritarios o minorizados, pone al PRO en un lugar aparte del resto de los sectores políticos. Incluso, más a la derecha de algunos de sus propios dirigentes que eligieron diferenciarse: entre ellos, el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue el primero. El actual jefe de Gobierno, Jorge Macri (quien lidera el ala del PRO que quiere mantener la autonomía) le siguió. Y hubo otros casos como la diputada Silvia Lospennatto y la senadora Guadalupe Tagliaferri. Pero la posición oficial del PRO sigue siendo Silenzio Stampa.

En el encuentro sí se trató una de las últimas fugas desde el PRO hacia La Libertad Avanza: la del ahora ex jefe de bloque del Senado Luis Juez. Los dirigentes consideraron que los senadores del PRO debían elegir a su reemplazante.

Más allá de eso, no hubo definiciones, porque era una reunión preparatoria para el encuentro que tendrán este miércoles, que sí será presencial, para lo cual Macri deberá acortar sus vacaciones. Aquí, lo que buscaron es ir filtrando los temas para no llegar en cero al encuentro. A Ritondo le tocó hacer de expositor de los diferentes proyectos que se van a tratar en extraordinarias.

Los que concentran más diferencias son los de reforma política. El PRO tiene que definir su posición con respecto a las PASO. La Libertad Avanza quiere eliminarlas, pero el PRO se inclina por alinear posiciones con lo que está haciendo Jorge Macri en Ciudad y suspenderlas por este año. El otro punto donde puede haber matices con LLA es en la reforma del financiamiento de las campañas. Ahí el PRO quiere hacer cambios a la postura extrema de LLA de eliminar todo el aporte estatal. Consideran que tiene que "garantizar un mínimo de publicidad de los partidos políticos, teniendo en cuenta que hay muchas provincias en las que hay un sólo multimedio provincial y que son muy allegados a los oficialismos feudales".

Otras leyes no tendrán obstáculos: Ficha Limpia, por ejemplo, que fue impulsada originalmente por el PRO. También reiterancia y reincidencia y juicio en ausencia. "Con respecto a la ley de quebrantos, hay una posición contraria a lo que está planteando el Gobierno, por lo que se va a estudiar a fondo el tema y se hará una devolución del proyecto para que pueda ser modificado", indicaron sin dar más detalles.

Otras cuestiones, como la elaboración de un protocolo para futuros comunicados del PRO, quedaron fuera del temario. Tampoco se discutió la eventual candidatura de Macri, que podría ser en Ciudad de Buenos Aires o en provincia.