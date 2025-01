A horas de concluída la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, el Gobierno le bajó el tono a la expectativa y evitó ponerle detalles a lo que estiman será un acuerdo de nuevo desembolso. El encargado de comunicarlo fue el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, quien explicó que "no hay una fecha cierta" para la firma del convenio.

"No hay fecha cierta para la firma de un acuerdo", enfatizó el portavoz, en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno. No obstante, insistió en que "el acuerdo va a estar" porque "no hubo otra vez en que un Gobierno argentino hizo lo te tenía que hacer y ordenó las cuentas".



Adorni aseguró que "no habrá inconvenientes", pero insistió en que "no hay tiempos". En el mismo sentido, sostuvo que "no hay (una cantidad de) fondos definidos ni tampoco (hay tiempos para) el levantamiento del cepo".

"El presidente confirmó que ocurrirá este año", dijo Adorni, aunque en tono coloquial sostuvo que "entiendo que una ventana de tiempo de un año no satisfaga".

La misión del FMI culminó su tarea en Buenos Aires el último fin de semana y se espera por la conferencia de prensa que la vocera del organismo ofrecerá el próximo jueves en Washington.



En este contexto, fuentes del organismo aseguraron que "una misión del FMI visitó Buenos Aires la semana pasada para avanzar en las conversaciones sobre un nuevo programa. El diálogo fue altamente constructivo y positivo. Los equipos técnicos continuarán conversando en las próximas semanas".

Ahora mueve Georgieva

Este lunes, el Gobierno concluyó las negociaciones en el país con la misión del Fondo Monetario Internacional, tras el desembarcó la semana pasada en Buenos Aires. El equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo reunido con los técnicos enviados por el organismo durante la jornada para avanzar en un nuevo programa financiero que permita reforzar las reservas con hasta US$ 12.000 millones y levantar el cepo en 2025. Lo que ahora resta es que el FMI de un reporte de lo que se charló con el Gobierno Nacional,

Ahora, la expectativa está puesta en la conferencia que brindará este jueves la vocera del organismo, Julie Kozack, desde Washington. En diciembre, la funcionaria confirmó el pedido formal de la Argentina de un nuevo programa para refinanciar la deuda. El Fondo publicará ese día un comunicado con los detalles de las conversaciones que hasta ahora fueron mantenidos en un absoluto hermetismo, sin fotos ni partes de prensa. El encargado de hacer el reporte en base al cual el FMI dará su parecer es el venezolano Luis Cubeddu, el jefe de la misión local.

Lo que el Gobierno argentino espera es que el organismo vuelva a elogiar el ajuste que se produjo para "hacer la tarea" de pagarle al FMI, y que luego de eso adelante algun detalle de los avances del acuerdo. Por ahora, hay diferencias entre las partes sobre el tema cambiario y la devaluación. Además de por los montos: en los despachos del ministerio de Economía se entusiasman con que haya un desembolso de, al menos, 11 mil millones de dólares. Una cifra muy elevada pero que el Gobierno precisa para abrir el cepo.

Naturalmente, hay gestualidades que siembran dudas: el viernes último, el Gobierno hizo una baja desesperada de las retenciones a las exportaciones agrarias para garantizarse dólares frescos de la cosecha gruesa. Una baja temporal hasta julio, lo cual da la pauta que el acuerdo con el Fondo Monetario podría no redundar en un desembolso inmediato, que es lo que el Gobierno espera con urgencia.