Un barrio de la ciudad de Buenos Aires de pasado industrial se está transformando en un nuevo polo editorial y librero. En Villa Ortúzar, frente a la plaza 25 de Agosto, Naesqui (esquina al revés) es una librería, bar y centro cultural que milita los libros con la convicción de que siempre se puede entusiasmar a los desconfiados o escépticos, aquellos que todavía los miran “como a esas cosas que nunca se alcanzan”, como dice la letra del famoso tango. En el corazón de este nuevo espacio están los talleres que comenzarán en febrero, entre los que se destacan uno intensivo de escritura con Camila Fabbri, otro de escritura autobiográfica con la actriz, escritora y guionista Maia Tarcic y uno de arte y política en la historia argentina reciente a cargo de Ramiro Manduca. En marzo, el menú incorporará una breve historia del origen del peronismo, con el periodista y escritor Mariano Hamilton; una historia política y social del mundial 78 (mitos, tergiversaciones y verdades), con el periodista y escritor Matías Bauso y cómo hacer una serie basada en hechos reales, por Eddie Fitte.

Desde que Ignacio Iraola, Paula Salischiker, Pablo Slonimsqui y Alan Kritzer abrieron Naesqui, el 11 de junio de 2024, pasaron más de 10.000 personas, con una programación que desplegó muchas presentaciones de libros y talleres. Las vecinas y vecinos de Villa Ortúzar pudieron dialogar con Tamara Tenenbaum, María O’Donnell, Claudia Piñeiro, Reynaldo Sietecase, Ernesto Tenembaum, Pedro Saborido, Miguel Rep, Facundo Pastor, Javier Sinay, Richard Coleman, Magalí Etchebarne, Cecilia Szperling, el chileno Alberto Fuguet y Jorge Consiglio, entre otros. “Los talleres y seminarios son centrales para Naesqui porque no somos solo una librería. Somos un espacio cultural que contiene una librería, un café y un espacio para talleres y presentaciones de libros”, afirma Iraola, exdirector editorial de Planeta. “Nuestra idea desde el inicio fue que a nuestro barrio vengan escritores, periodistas e intelectuales que antes no tenían un espacio para que nuestros vecinos y vecinas los pudieran escuchar e interactuar. Las tres partes se retroalimentan: quien viene a un taller por ahí se toma un vermú y quien viene a tomar un café quizá se interesa por un libro. La propuesta de Naesqui, en pocas palabras, es la de un centro cultural de barrio”.

Durante enero y también en febrero se podrá disfrutar de una colonia artística para las infancias (de 5 a 9 años), organizada por los sellos infantiles Guadal y El gato de hojalata. Una de las actividades prevista para marzo es el Taller ANTIVISITA, teoría y prácticas para des-obsesionar la memoria, a cargo de Mariana Eva Perez y Miguel Algranti. La performance ANTIVISITA/ Formas de entrar y salir de la ESMA surgió como un modelo de intervención crítica a los recorridos tradicionales en sitios de memoria, proponiendo un dispositivo que integra performance y ritual para habitar espacios marcados por la violencia desde una perspectiva no convencional. El taller invita a repensar el acto de la visita como un encuentro transformador, donde los cuerpos no solo recorren los espacios sino que se convierten en co-creadores de significados.

La columna artística de los talleres se completa con uno de fotobordado y escritura creativa a cargo de Agustina Gassmann (un solo encuentro, el sábado 8 de febrero) en el que se trabajará la resignificación de imágenes a partir de la técnica del bordado a mano y la escritura creativa; “Cúpulas de Buenos Aires: taller de introducción a la acuarela”, con Lara Pujante (el sábado 15, también un único encuentro), en el que se pintará dos cúpulas emblemáticas de la ciudad, elegidas especialmente para experimentar con manchas, transparencias, gradientes y paletas de color y “La Mancha”, un workshop de acuarela, con Julián Pesce, dos encuentros intensivos, dirigido tanto a principiantes como a quienes deseen perfeccionarse, en los que se abordará principios claves como las veladuras, la teoría del color y el uso de los primarios. Aunque se están terminando de definir los talleres para abril, están confirmados uno de guion, con Josefina Licitra; otro sobre la historia del café con Nicolás Artusi y “Los padres llegaron a la literatura: relatos de no ficción sobre la paternidad”, a cargo de Damián Huergo.

Iraola define como “inmejorable” la respuesta del barrio. “Vecinos y vecinas tienen claro que la esquina de Naesqui es un lugar ganado para la cultura contra la ofensiva casi violenta de la construcción desmedida de torres. Lo tienen claro y lo militan”. Un caso que recuerda especialmente fue cuando por La noche de las librerías pasaron más de 500 personas. Ese día Julián Gorodischer presentó el libro Preciosas mayúsculas junto con Carlos Ulanovsky, Miguel Rep intervino las paredes de Naesqui y después hubo un recital en la calle de Tito Losavio (ex guitarrista del dúo Man Ray), vecino del barrio, junto con Nicolás Pauls. Además de Naesqui, en Villa Ortúzar está la librería Medio pan y un libro; varias editoriales como Ediciones Godot, Pequeño Editor y AZ; las distribuidoras Carbono y Big sur y la emblemática imprenta Porter, que cumple ochenta años en Ortúzar. “Arrancamos este año peleando”, reconoce Iraola las dificultades que tienen las librerías por las caídas de las ventas en 2024. “Si no nos movemos, si no generamos concurrencia, la cosa se complica. Por eso salimos a full con los talleres; es servicio y supervivencia al mismo tiempo”.

Si el desafío de un nuevo espacio cultural-librería es generar nuevos lectores, ¿cómo se trabaja cuando la situación económica de muchos jóvenes y de sus familias no acompaña y el libro les resulta caro o de difícil acceso? “No coincido en que los libros están caros -aclara Iraola-. Hay libros caros, hay libros baratos y libros de bolsillo, a un precio más bajo. Lo que yo creo es que hay que fomentar la lectura, algo que históricamente no se ha hecho. El comentario qué caros que están los libros es lo mismo que cuando un no fumador dice qué caros que están los cigarrillos; es porque no fuma y no tiene incorporado el consumo. Hay librerías de usados, hay bibliotecas; la cosa es cómo hacer que la gente lea. Nuestro sueño en Naesqui es que alguien nos diga que lee porque escuchó una charla y se copó con el autor (algo que ya pasó) o que alguien se vuelque a escribir porque les gustó una charla de (por ejemplo) Tamara Tenenbaum”. Uno de los dueños de Naesqui vuelve sobre la cuestión del precio, la calidad y el valor percibido. “Me resulta nefasto hablar de plata en un país con hambre, pero los libros tienen un rango de precios bajo frente a una remera, una camisa, un par de zapatillas o algo para el hogar. Como dice (Fabián) Casas: junto con la rueda el libro es el mejor invento. En línea con esto, también el libro es el mejor regalo”.

*Toda la información sobre los talleres (fechas de inicio y costos) se pude consultar acá