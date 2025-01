"No hay fecha de acuerdo con el FMI"

A horas de concluída la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, el Gobierno le bajó el tono a la expectativa y evitó ponerle detalles a lo que estiman será un acuerdo de nuevo desembolso. El encargado de comunicarlo fue el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, quien explicó que "no hay una fecha cierta" para la firma del convenio.

"No hay fecha cierta para la firma de un acuerdo", enfatizó el portavoz, en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno. No obstante, insistió en que "el acuerdo va a estar" porque "no hubo otra vez en que un Gobierno argentino hizo lo te tenía que hacer y ordenó las cuentas".



Adorni aseguró que "no habrá inconvenientes", pero insistió en que "no hay tiempos". En el mismo sentido, sostuvo que "no hay (una cantidad de) fondos definidos ni tampoco (hay tiempos para) el levantamiento del cepo".