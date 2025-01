El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció este martes, en medio de las masivas deportaciones que está realizando el Gobierno de Estados Unidos por orden del flamante presidente Donald Trump, que la policía local no cooperará con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para expulsar a las personas que no tengan sus papeles en regla.

"Quiero hablarle directamente a la gente que está indocumentada. Los queremos. Nos importan. En la ciudad de Minneapolis te defenderemos y haremos todo lo que esté en nuestro poder para ayudar. Porque no eres un extranjero en nuestra ciudad. Eres un vecino", dijo Frey en conferencia de prensa.

En Minneapolis, explicó el alcalde, "tenemos lo que se llama una ordenanza de separación", que "establece claramente que los funcionarios de nuestra ciudad y los agentes de policía no recopilarán información que demuestre quién no está documentado".

"No hacemos la pregunta con respecto al estatus migratorio y porque no hemos preguntado eso no tenemos ningún dato para mostrar documentación en nuestra ciudad", indicó.

Y concluyó: "Los oficiales de policía no cooperarán con las autoridades federales en torno a la ley federal de inmigración. Hacemos cumplir las leyes estatales y locales aquí en Minneapolis y lo haremos lo mejor que podamos, pero en cuanto a la cooperación con ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), la respuesta es no".

Deportaciones masivas en Estados Unidos

Según informó la cadena NBC News, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos centrará los esfuerzos de sus redadas para deportar inmigrantes en tres ciudades cada semana.

Los agentes migratorios están acelerando el ritmo de las redadas desde que Donald Trump tomó el poder el lunes de la semana pasada con la promesa de deportaciones masivas.

Esta semana, las autoridades iniciaron las redadas en Chicago el domingo y siguieron en la mañana del martes en Nueva York, en un operativo liderado sobre el terreno por la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

De acuerdo con fuentes citadas por esa cadena estadounidense, la tercera ciudad de la semana será Aurora, un suburbio de Denver (Colorado) de mayoría hispana.

La idea es que la semana que viene los operativos se centren en otras tres ciudades.

Fuentes citadas por NBC News y The Washington Post indicaron que el Gobierno de Trump ha puesto a los agentes que tiene el ICE distribuidos en sus 25 oficinas a lo alto y ancho del país un objetivo de entre 1.200 y 1.500 inmigrantes detenidos cada día.

El domingo, el ICE detuvo a 1.179 personas, el número más alto desde el regreso de Trump. De ellos, solo 613 -un 52 %- se consideran "arrestos criminales" de inmigrantes con antecedentes penales en Estados Unidos o casos pendientes en otros países.