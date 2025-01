Las fuerzas de seguridad que conduce Patricia Bullrich apenas pudieron encontrar a cinco de los 61 bolsonaristas que tienen orden de captura y pedido de extradición de la justicia de Brasil por el asalto a los tres poderes el 8 de enero de 2023. Las órdenes de detención fueron emitidas por el juez federal Daniel Rafecas en noviembre, es decir, ya transcurrieron casi tres meses. Los cinco apresados -una mujer y cuatro hombres- están en el penal de Ezeiza y, en voz baja, dicen que son presionados para que recurran a abogados que estarían vinculados al presidente Javier Milei o a la vicepresidente Victoria Villaruel, aunque otros afirman que esos letrados son una especie de agrupamiento cercano al Servicio Penitenciario o a Migraciones. Alguno de los detenidos ya cambió cuatro veces de abogado y ahora terminó en un defensor oficial. Desde noviembre, los prófugos esperan un salvavidas de Milei, al estilo del indulto dictado por Donald Trump ni bien asumió. Esa variante es ilegal en la Argentina, pero el salvavidas tiene otra forma en estas playas: nadie los busca, nadie los detiene. Como se sabe, el expresidente Jair Bolsonaro es un aliado de Milei, avaló las fugas, al punto que la justicia de Brasil no le permitió viajar a la asunción de Trump precisamente porque justificó las huidas de sus seguidores hacia la Argentina. Hay rumores de que el propio Bolsonaro podría refugiarse en la embajada argentina en Brasilia.

Se termina la feria

Cuando se termine la feria judicial, a partir del próximo lunes, el juez Rafecas convocará a lo que se llaman audiencias de extradición, en las cuales las defensas y el fiscal a cargo, Carlos Rívolo, sostendrán sus posturas: los defensores dirán que corresponde el refugio político y Rívolo respaldará los pedidos de extradición. Será la previa a un juicio en el que se resolverá la situación de los detenidos, aunque siempre tienen la posibilidad de apelar a la Corte Suprema argentina. Es seguro que los defensores también pedirán que se otorgue una excarcelación o una prisión domiciliaria, algo que ya fue rechazado por la Cámara Federal en voto dividido. Los procesos de extradición, al final del camino, dependen de una resolución del Poder Ejecutivo y pueden tardar años. Un ejemplo conocido fue el de "Pepin" Rodríguez Simón en Uruguay: le rechazaron todos los pedidos de refugio, pero nadie lo molestó a lo largo de más de tres años.

Según los referentes que dialogaron con Página/12, los 56 restantes con órdenes de captura están más bien tranquilos porque suponen que Bullrich y sus fuerzas de seguridad se contentaron con hacer algunas detenciones -un poco de show- y que ahora, tácitamente, les están dando tiempo para que hagan sus pedidos de refugio en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y les otorguen un status provisorio que les evite ir presos. La CONARE tiene cinco integrantes con voto, todos funcionarios del gobierno de distintos ministerios: otorgar el refugio es delicado, significa sostener que el juicio en Brasil no fue legal y, en cierta forma, que allí no se actuó en sintonía con la ley, sino que hay persecución por razones políticas. De hecho, no se otorgó hasta ahora ni un refugio en más de un año. Lo mejor que puede hacer la CONARE es vehiculizar algún permiso provisional.

La humorada en Comodoro Py es que si las fuerzas federales de Bullrich buscaran 61 prófugos de la oposición argentina, ya habría 200 detenidos. De los bolsonaristas sólo ubicaron a cinco en tres meses.

Operaciones en Ezeiza

Según los testimonios recogidos por este diario, los cinco detenidos viven una situación difícil en el penal de Ezeiza. Cambiaron de abogados, porque les hacen llegar versiones que otro estudio es más allegado a Milei o a Villarruel -ni siquiera conocen las internas oficiales- y que con esa influencia lograrían por lo menos la excarcelación. Sin embargo, los cambios de defensores no alteraron su situación. Hoy por hoy, los familiares creen que hay una especie de organización de abogados vinculados al Servicio Penitenciario o a Migraciones que trata de convencerlos de que van a conseguir ventajas si los contratan. En la desesperación, algunos terminaron desistiendo de abogados antes que éstos aceptaran el nombramiento y el juzgado tuvo que designarles defensor oficial.

Bolsonaro y Milei

El expresidente de Brasil, Bolsonaro, no sólo avaló la fuga de sus adherentes, sino que lo hizo en forma pública. Según reporta el corresponsal de Página/12 en Brasilia, Darío Pignotti, fue una de las razones que esgrimió el juez Moraes para negarle la entrega del pasaporte a raíz de la invitación de Trump para que asista a la asunción, el 20 de enero pasado.

“No se le puede dar a Ud. el pasaporte para que viaje el exterior cuando Ud. justifica que se hayan fugado sus correligionarios a la Argentina”, escribió, palabras más, palabras menos, el magistrado. De Moraes agregó que Bolsonaro hizo una exposición pública a favor de los fugados en su intervención por videoconferencia en la cumbre de la CPAC, la organización de acción conservadora.

En paralelo, quien sí viajó a Washington a la asunción de Trump fue Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente. En su periplo, integrantes de la delegación se reunieron con el bloguero Alan Dos Santos, también participante del asalto del 8 de enero de 2023. Dos Santos es otro de los que están escapados de la justicia brasilera.

Nada menos que mil bolsonaristas

El cálculo que tiene el gobierno de Brasil es que unos mil bolsonaristas cruzaron a la Argentina y están escondidos en el país. Bullrich no hizo mención al tema cuando argumentó los problemas por los cuales quiere poner alambradas y militares en las fronteras: la realidad es que los prófugos entraron como paseando y, ahora, salvo los cinco detenidos, los demás creen que no corren riesgos porque no hay mucho interés en encontrarlos. La lógica indica que los pedidos de captura aumentarán en la medida en que terminen los procesos en la justicia brasileña. El rumor es que una parte de los mil bolsonaristas decidió, por las dudas, irse a otros países, en especial Uruguay, donde gobierna la derecha. Habrá que ver qué hacen ahora que ganó el Frente Amplio.

Los bolsonaristas tienen órdenes de captura porque fueron condenados, con fallos que están firmes, por los delitos de golpe de Estado, daño calificado, deterioro de activos, asociación criminal armada y abolición violenta del Estado democrático de derecho. Rafecas recibió el pedido de extradición directamente emitido por la Corte Suprema de Brasil, que intervino en el caso. Justamente, una de las objeciones de los prófugos es que el proceso fue irregular y que sólo intervino el juez de la Corte, Alexandre de Moraes, sin derecho a que hubiera apelaciones o recursos. Las penas por las que fueron condenados van de 14 a 37 años. Los bolsonaristas dicen que otros jueces de la Corte objetaron la actuación de De Moraes y le señalaron que no es legal un procedimiento que no contemple la doble instancia.

Habrá que ver cómo evolucionan las audiencias del juicio de extradición en febrero y un rumor extendido en Brasil sobre la preocupación del gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva. Sucede que hay versiones de que Bolsonaro también pediría refugio en alguna embajada de Brasilia. Hace un año, estuvo varios días en la delegación diplomática de Hungría -que tiene un gobierno de ultraderecha-, pero hoy en día hay apuestas de que la elección sería la embajada argentina. La custodia del edificio está en manos de la policía de Brasilia, más bien aliada a Bolsonaro, de manera que tendría pocas dificultades para entrar a la sede diplomática.