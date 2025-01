El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este jueves que el choque entre un helicóptero militar y un avión comercial cerca de Washington no dejó sobrevivientes. En una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Blanca, el republicano insinuó que los responsables del accidente son el piloto del helicóptero, "que no hizo un giro correcto", y las normas de diversidad introducidas por los gobiernos demócratas en la contratación de controladores aéreos.

“Lamentablemente, no hay sobrevivientes. Esta fue una noche oscura y terrible en la capital de nuestra nación y en la historia de nuestra nación, y una tragedia de proporciones terribles. Estamos de luto”, dijo el mandatario ante una sala colmada de periodistas.

“Esta es una tragedia que no debería haber sucedido”, agregó Trump, al tiempo que informó que el Pentágono y todas las agencias del Gobierno federal involucradas en el control del espacio aéreo llevarán a cabo una “investigación exhaustiva” para determinar qué fue lo que ocurrió.

Fiel a su estilo, adelantó su opinión sobre los posibles motivos del accidente y apuntó -sin mencionar prueba alguna- a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la contratación de controladores aéreos implementadas por el Gobierno de Joe Biden, y, por el otro, a las maniobras que realizó el piloto del helicóptero Black Hawk.

"La Administración Federal de Aviación (FAA) estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión", dijo el republicano, que remarcó que para el puesto de controlador aéreo se requiere "a alguien intelectualmente superior".

Respecto al accionar del piloto del helicóptero, el mandatario sostuvo que no hizo la maniobra correcta. "Teníamos una situación en la que teníamos un helicóptero que tenía la capacidad de detenerse... Yo tengo helicópteros, podés detener un helicóptero muy rápidamente. Tenía la capacidad de subir o bajar. Tenía la capacidad de girar. Y el giro que hizo no fue el correcto, obviamente”, aseguró.

“Podría haber disminuido la velocidad considerablemente. Podría haber frenado el helicóptero. Podría haber subido, podría haber bajado. Podría haber ido directamente hacia arriba, directamente hacia abajo. Podría haber girado, podría haber hecho un millón de maniobras diferentes, por alguna razón simplemente siguió adelante, y luego hizo un ligero giro al final, y para ese momento ya era demasiado tarde”, subrayó.

El helicóptero, concluyó Trump, "obviamente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y ocurrió una tragedia”.

El flamante secretario de Defensa, Pete Hegseth, coincidió con el mandatario y dijo: “Trágicamente, anoche se cometió un error. Creo que el presidente tiene razón. Hubo algún tipo de problema de elevación que comenzamos a investigar de inmediato”.

Cómo fue el choque

Un avión de línea estadounidense que transportaba a 60 pasajeros y a cuatro miembros de la tripulación cayó al río Potomac tras chocar con un helicóptero militar este miércoles por la noche cuando sobrevolaba Washington.

Al menos 30 cuerpos fueron recuperados hasta el momento del río Potomac, luego de la colisión.

Según las primeras informaciones facilitadas por el regulador aeronáutico estadounidense (FAA), un avión Bombardier operado por PSA -una filial regional de American Airlines- "colisionó a media altura" con un helicóptero Sikorsky H-60 cuando se acercaba para aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan, situado en los límites de Washington y el río Potomac.

El helicóptero era un "Blackhawk", que puede transportar a 15 personas, aunque en el momento del choque iban tres militares en su interior, según un responsable del ejército estadounidense que no dio más detalles.

Repatriación de las víctimas

Este jueves, Trump confirmó que Estados Unidos mantuvo contactos con Rusia para repatriar a las víctimas mortales rusas del accidente aéreo en Washington.

"Ya hemos estado en contacto con Rusia y la respuesta es sí, lo facilitaremos (la repatriación)", respondió el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Un periodista preguntó a Trump si habló directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el siniestro, ante lo que el mandatario estadounidense se limitó a responder: "No, no sobre esto". La Casa Blanca, sin embargo, no ha informado de ninguna comunicación entre los dos líderes.

El republicano confirmó que hay otras nacionalidades entre las víctimas, además de estadounidenses y rusas, y aclaró que las autoridades brindarán los detalles pertinentes más tarde.