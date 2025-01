Agustín Marchesín fue presentado este jueves como nuevo arquero de Boca y podría debutar el domingo en la Bombonera ante Huracán. Tras la practica de la mañana en el predio de Ezeiza, el guardavalla que viene desde Gremio de Porto Alegre declaró: "Esta oportunidad es significativa. Para mi es un sueño de chico estar acá. Román ha sido un ídolo de la infancia, de toda la vida y siempre atajé con la camiseta de Óscar (Córdoba)"

"Más allá de tener 36 años y haber pasado por varios clubes, voy a defender esta oportunidad como un hincha, como una persona que va a darlo todo dentro y fuera del campo. Uno tiene que ser las 24 horas jugador de Boca y eso es lo que voy a hacer", dijo Marchesín. Luego afirmó: "me gusta la presión del Mundo Boca. Es una presión linda tener que ganar como obligación. Los jugadores queremos sacar lo mejor de nosotros y es una linda oportunidad para poder hacerlo".



"Me siento con mucho hambre de lograr objetivos y seguir ganando cosas. Eso es lo más importante y más en un club como Boca, donde hay que ser campeón, con ese pensamiento en el día a día. Se me da esta oportunidad para aprovecharla", señaló Marchesín en otro tramo de sus declaraciones. Finalmente expresó: "siempre soñé con ponerme el buzo de Boca. Me llena de orgullo esta oportunidad que se me está dando, soy muy hincha de Boca. Deseaba mucho esto y lo voy a defender a muerte porque es la oportunidad de mi vida".