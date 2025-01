El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que el astro Lionel Messi quiere jugar el próximo Mundial de la FIFA 2026, pero aclaró que no es momento para confirmar su presencia, dado que el capitán del seleccionado será quien irá tomando decisiones en el tiempo que queda hasta el máximo torneo de fútbol.

"Lo primero que hay que decir es que tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial y las ganas de jugar el Mundial las tiene él y las tienen todos", manifestó Scaloni en una entrevista exclusiva con DSports Noticias desde su casa en Mallorca. A continuación, expresó que hoy él no está en condiciones de "asegurar" que Messi estará en el próximo Mundial: "Hay que ir… hay tiempo, que pase el tiempo y ver cómo uno va llegando. Él (Messi) sabe muy bien todo lo que pensamos nosotros, y él es el más inteligente de todos".



En la entrevista, que se emitirá completa este viernes desde las 12.30 (hora de Argentina), el DT campeón de Mundo en Qatar 2022, se refirió también a la situación de Ángel Di María, quien dio por cerrado su paso por la Selección. "Cuando hablé la última vez con él, lo tenía clarísimo. Y bueno, es una etapa, por lo que dijo, cerrada. Y fue cerrada de la mejor manera posible. Si hubiera escrito su película, su libro, su historia futbolística, yo no creo que lo hubiera escrito tan bien como terminó. Fue una decisión pensada y madurada. Creo que hoy en día podemos decir que fue acertada, porque se retiró ganando y siendo uno de los mejores futbolistas de la historia de Argentina", comentó Scaloni.

En otro pasaje de la nota, el DT se refirió a las Eliminatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, del que restan disputarse seis fechas. "Hay que terminarlas de la mejor manera (...) es un momento lindo para afrontar estos desafíos" y agregó que "pensar en el Mundial" es "también pensar en darle la oportunidad a chicos que todavía no han estado". "Lo estamos pensando, lo estamos analizando, es verdad que la base está, pero por qué no pensar en algún chico que pueda aportarnos", comentó, y agregó: "Si esos chicos no tienen los partidos suficientes, tenemos que poder dárselos, porque después ya viene lo serio y hay que competir en un Mundial con chicos que creo que necesitamos que tengan puesta la camiseta y saber qué nivel pueden dar. Así que creemos que es el momento y ya veremos ante la convocatoria si lo hacemos".