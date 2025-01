La liberación total de precios que opera desde que Javier Milei es presidente puso en tensión los bolsillos con alzas constantes y fuertes en servicios. En febrero, los aumentos no se tomarán vacaciones y habrá subas importantes en tarifas de agua, luz y gas natural, alquileres, VTV, prepagas, internet, naftas telefonía y cable. Lo particular es que estos tarifazos, que pegan en los costos de las familias, son subregistrados por el INDEC, que mide una canasta vieja en la que servicios tiene un peso bajo. Por eso, en la calle la gente sigue quejándose de que el dinero no alcanza.

En primer lugar, se estima que los combustibles subirían 3 por ciento, un número que va sobre la inflación estimada. En el caso de luz y gas, luego de subas de 1,6 y 1,8 por ciento en enero, habrá audiencias publicas el 25 de febrero para discutir nuevos aumentos. El Gobierno busca evitar que estén por encima de la inflación.

Alquileres y Prepagas

Pese a que la ley de alquileres se derogó a fines de 2023, aún quedan contratos vigentes que se firmaron bajo la legislación previa, por lo que los inquilinos tendrán aumentos de acuerdo al Índice de Contratos de Locación (ICL). Quienes hayan rubricado sus contratos en el marco de esa normativa sufrirán una suba del 190,69% el primer mes de 2025, 20 puntos menos que en diciembre (208,67%).

En el caso de la medicina prepaga, uno de los servicios que más aumentó desde que Milei es presidente, se informaron subas de entre 2,7 y 3 por ciento. Cabe destacar que las compañías de medicina prepaga denunciadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fueron Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt. Todas ellas siguen aumentando por sobre el IPC.

Internet, celulares y aguas

Las empresas avisaron a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, darán luz verde al segundo ajuste de tarifas del 2025, que contará con un incremento que oscila entre 2,9% y 3,6%, dependiendo del servicio y la operadora.

Por otra parte, el Gobierno estableció que las tarifas de agua tendrán un aumento del 1% en febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a la baja en la fórmula de actualización que utiliza la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para las boletas de sus servicios de agua y cloacas.

La medida se implementó a través de la Resolución 11/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que limita el aumento del "Coeficiente de Modificación K" al 1%, cuando habría correspondido un aumento de 3,29%. Se trata del segundo mes en el que el Gobierno limita la suba de tarifas. De acuerdo a la resolución, la empresa logró alcanzar el equilibrio económico - operativo y se mantiene la tendencia decreciente observada en la inflación en los meses anteriores.