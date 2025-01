La Asamblea LGTBIQ+ Antifascista y Antirracista de Rosario definió que la edición local de la marcha de mañana contra el discurso de Javier Milei en la cumbre mundial de Davos, partirá desde la plaza San Martín, donde habrá concentración a las 17, para finalizar en el Monumento Nacional a la Bandera. Se trata de la convocatoria a la jornada federal que se replicará en todo el país, este 1F, de la que serán parte organizaciones del colectivo LGBTIQNB+, feministas, junto con agrupaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas, en defensa de los derechos conquistados y contra los discursos de odio.

El itinerario para la movilización comenzará a las 17, con una concentración en la plaza San Martín, para salir 18 por calle San Lorenzo hasta la plaza 25 de Mayo, y de allí al Monumento donde se leerá un documento. Los detalles se ultimaron en la multitudinaria asamblea realizada el miércoles por la tarde en la plaza Sandra Cabrera, de Castellanos y Córdoba, para definir la movilización organizada por la Asamblea, ante los dichos ofensivos del mandatario contra la comunidad LGTBIQNB+, mujeres y personas migrantes.

"El sábado explotan las calles de todo el país por el orgullo, por los derechos conquistados y porque al closet no volvemos nunca más", escribió en la red social X el diputado nacional Esteban Paulón, que días atrás denunció penalmente al presidente. En otro posteo, agregó: "No hace falta que seas LGBTIQNB+ para marchar. Es una marcha de la sociedad democrática, que no quiere volver atrás y que se pronuncia frente al avance anti derechos y los discursos de odio".

Los dichos del mandatario también generaron que se hiciera en los tribunales federales de Rosario la primera denuncia penal contra el discurso, fuera de Buenos Aires, donde la concejala Norma López, responsable del Observatorio de Violencias por Motivo de Género Mercedes Pagnutti, concurrió acompañada de numerosas organizaciones y referentes.

A la asamblea se sumaron diversos gremios, la intersectorial de género y diversidad, el movimiento de derechos humanos, personas jubiladas, agrupaciones universitarias, colegios profesionales, partidos políticos, entre otros.

"Los discursos de odio hacia el colectivo LGBTIQ+ fueron muy graves. Es algo que veníamos sintiendo, la sensación de que estaban en riesgo nuestras vidas. Además, vemos que hay políticas públicas que garantizaban nuestros derechos que fueron recortándose", dijo Eugenia Sarrias, de Las Safinas. Al mismo tiempo, recordó "lo que dijo sobre el femicidio, que niega la existencia de esa figura y atenta contra todo lo que son los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Creemos que las políticas de Milei nos tocan a todes, pero que hay personas en mayor estado de vulnerabilidad". En ese sentido, mencionó la situación que "afecta a jubilades, compañeres de pueblos originarios. Otra cuestión que salió en la asamblea es la situación del hambre", enumeró, al tiempo que apuntó a que se reconozca la figura en el triple lesbicidio de Barracas. Y agregó: "Hay mucha gente de a pie que siente que esto no es un hostigamiento hacia un solo sector, sino que vino a cambiar la calidad de vida y la democracia, a legitimizar la violencia".

La convocatoria expresa: "Si te preocupan los discursos de odio del presidente; si te preocupan el atropello y abandono estatal a jubiladxs y la reforma jubilatoria; si querés que los derechos de mujeres y disidencias sigan existiendo; si querés que se terminen los femicidios, travesticidios y lesbicidios; si estás en contra de la desfinanciación y ajuste de los programas de VIH, ITS, hepatitis, tuberculosis, oncológicos y discapacidad; si estás en contra del gatillo fácil y la violencia policial; si querés que los comedores comunitarios sigan funcionando en barrios para sostener miles de familias; si estás en contra del ajuste y el pago de la deuda del FMI; si estás en contra de los despidos y la reforma laboral; si querés defender los derechos de nuestros pueblos originarios; si querés defender la Educación Sexual Integral; defender la educación pública, gratuita y de calidad y que el Estado siga financiando la ciencia; si te preocupa la entrega de recursos naturales a expresas extranjeras y el extractivismo, tenes que venir a la marcha", expresaron desde la organización.