Si alguna vuelta más le faltaba a la novela del verano que encarna Mauro Icardi, China Suárez, Wanda y demás, la nota ahora la dio una hermana del futbolista, que pega el salto a la política local y le harán medir su apellido para intentar entrar al Concejo Municipal.

Aldana Icardi es la hermana mayor del delantero rosarino, quien aceptó el convite a la política de parte de otro apellido reconocido: Bruno Carlovich, hijo del Trinche Tomás Felipe Carlovich, el legendario crack de Central Córdoba fallecido en 2020 luego de sufrir un robo callejero. Ambos anotarán sus nombres el 6 de febrero como candidatos a concejales en la lista del partido Igualdad y Participación, cuyo principal referente es el ex senador nacional Rubén Giustiniani.

Carlovich será el número 1 en esa nómina, donde además se inscribirán otras personalidades ajenas a la práctica política tradicional. Uno es Jorge Forgués, el Bocha, ex futbolista que supo jugar con el Trinche en Central Córdoba, equipo al que también dirigió. Luego, la periodista Lina Luz Quispe Cruz, peruana y radicada en Rosario, con militancia por los derechos de los inmigrantes. El empresario Ariel Copeto, de servicios sociales, y Daniel Gálvez, allegado a la fallecida exconcejal y militante de base Celeste Lepratti.

El rostro de Aldana Icardi emergió a la luz pública en los últimos días, a partir de la visita de su hermano famoso, y de la actriz China Suárez, de visita en la casa familiar, en el barrio Parque Casas. La foto familiar saltó a las redes sociales como otro episodio más del cotilleo de medios sobre la vida del futbolista y sus asuntos de parejas. Pero la realidad de esta mujer de 37 años está en las antípodas de todo aquello. Es docente, ejerció como tal, ahora lo hace de manera particular en su casa, y es catequista en una parroquia del barrio.

"Yo no tengo problema en decir por qué me uní al grupo. Claramente, no voy a hablar de la privacidad de mi hermano. Siempre el ruido me mantuvo más atrás, siempre me quedé ahí, pero todos en mi familia confían en mi capacidad", señaló la flamante candidata al portal Letra P, que reveló su postulación. "Milité durante un tiempo, después fui mamá y dejé. Cuando Bruno empezó a incursionar me copó la idea de que no son políticos de raza sino gente comprometida con tratar de brindar soluciones. Los ideales de Rubén (Giustiniani) me gustan, es una persona muy humana", completó.

"La gente que va a la lista con nosotros es espectacular, hacen un trabajo para sacarse el sombrero con temas como la migración, de parte de Lina, lo mismo con deportes con Bruno y el Bocha, y así con todos", resumió Icardi.

A Carlovich le cabe el mérito de arrimarla a la arena política. "Me costó convencerla. Es una persona que hace un trabajo social muy importante. Es profesora de catequesis, da clases particulares, colabora mucho con el deporte", valoró el hijo del Trinche, que también desde la participación vecinal, y reconocido panadero en el barrio 7 de Setiembre, volverá a encabezar la lista de Igualdad y Participación como lo hizo en 2023. Esa vez, a Carlovich lo secundaron también personas ajenas a la política tradicional, como Cristina Alemani, colaboradora de la obra del cura párroco Daniel Siñeriz, y Verónica Berti, miembro de la comisión directiva del club El Torito, la cuna futbolística de Ángel Di María. Su estreno en las urnas, entonces, fue pobre: arañó 3.000 votos en primarias y quedó fuera de carrera.

Los Carlovich y los Icardi se conocen desde hace décadas: Bruno tenía su panadería al lado de la carnicería de Juan Icardi, el padre de Aldana y Mauro. "Somos gente de laburo de toda la vida", definió ella. Y Carlovich dio el contexto: "Todos vivimos una realidad distinta a la parte de Rosario, de la que no tengo nada en contra, pero hay una ciudad totalmente distinta. Hay mucho por hacer, faltan cosas básicas en los barrios, luz, colectivos, cloacas", enumeró.

En declaraciones al portal de información política, Icardi se describió como una vecina de a pie, enfocada en las necesidades cotidianas de su entorno, del territorio que conoce bien por habitarlo. "Cada uno sabe lo que pasa en su barrio, yo en Parque Casas, Bruno en 7 de Setiembre. Somos un grupo comprometido a cambiar algo de a poquito, no a ocupar una banca y llenarse los bolsillos, como hacen los políticos de raza", distinguió.

La presentación de esta candidata en la puja electoral de este año le agrega otro nombre outsider a la política local. Días atrás anunció su postulación Oscar Fernández Fini, conductor del programa de Telefé Rosario Moda en off, y se rumoreó –aún sin confirmación hasta que expire el plazo de inscripción de listas– de dos conocidos periodistas de Canal 3, uno a la cabeza de una lista impulsada por el pastor evangélico Walter Ghione, y otro como mascarón de proa de La Libertad Avanza.