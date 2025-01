Unos vagos intercambios de llamadas y de Whatsapp fueron las únicas conversaciones que hubo entre oficialistas y opositores en los últimos 20 días en lo que respecta a las posibilidad de revivir los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva que Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense en noviembre del año pasado.

Desde las diversas tribus políticas de la provincia entienden que el fallido encuentro de la mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo, el oficialismo y la oposición, pautado para el pasado 7 de enero, ya no se replicará. Aunque según pudo conocer Buenos Aires/12, empezaron a florecer chances de un posible encuentro para el 6 o 7 de febrero, en un intento de sostener el diálogo por parte de las autoridades de la cámara baja con los espacios opositores.

De todos modos, los interlocutores aclaran que se trata de una posibilidad que pende de un fino hilo.

Sin ele Ejecutivo, la convocatoria de los primeros días de enero se convirtió en una reunión en la que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, el massista Alexis Guerrera, y los titulares del PRO, Matías Ranzini; de UCR Cambio Federal, Diego Garciarena y de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, además del diputado peronista Juan Pablo de Jesús, con el fin de exponer las ideas y propuestas de cada espacio.

En tanto, en el Senado, hay “silencio de radio”, según describieron desde la oposición, al señalar que no hubo ningún contacto para poner en discusión el texto. Esto puso trabas, además, al avance en las conversaciones por los pliegos judiciales que quedaron en stand by tras su paso por la comisión. “Es todo parte de una misma conversación que todavía no avanzó en nada”, sentenció un senador opositor con peso en las decisiones.

Hace unos días, a través del vicepresidente de Diputados, Alejandro Dichiara, la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, envió un mensaje a la Legislatura. “Cristina me puso a trabajar. Me pidió que trabajemos para que Kicillof pueda tener su presupuesto lo más rápido posible”, lanzó el exintendente de Monte Hermoso. Sin embargo, desde el entorno del gobernador señalaron a este medio que, por el momento, no hay diálogo con el Poder Legislativo.

Para la gestión, la mayor complicación la genera la traba en el endeudamiento pedido a través de la Ley Fiscal, que requiere de los dos tercios de los votos. Para eso, más allá de las voluntades de Unión por la Patria, requiere de acuerdos con la oposición mayoritaria, nucleada en el ex Juntos por el Cambio.

Sin esa aprobación, en Calle 6 ya dan por hecho que van a tener que ajustar partidas y reasignar fondos para cubrir esos pagos, que deberán realizarse en marzo y en septiembre, por un total de 1.100 millones de dólares.

El cuadro de situación

El lunes el gobernador encabezó un encuentro con el gabinete en La Plata. Allí dieron el presente ministras y ministros ante quienes repasó "el plan de acción" para este año en las distintas áreas de gobierno. "Debido a la ilegal sustracción recursos a la que somete el Gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, a la deserción de Milei en todas las áreas y los efectos de la crisis que generó su política económica, el Gobierno de la Provincia redoblará los esfuerzos para continuar siendo un escudo y una red para las y los bonaerenses", dijo el mandatario en un breve mensaje en redes sociales.

Uno de los funcionarios que participó de la mesa, señaló a este medio que allí se hizo, además un "repaso de la situación presupuestaria, dada la falta de la nueva Ley de Presupuesto". Kicillof les pidió continuar "a fondo" con la gestión, pero "sin bajar ninguna bandera" y "poniendo en valor todo lo que hicimos y que estamos haciendo".

Este martes pasado el mediodía, en el Hotel Intersur de Villa Gesell, el gobernador se reunió con un grupo conformado por unos 20 intendentes del conurbano y del interior, como así también con un grupo de ministros y ministras. Allí se abordaron cuestiones de corte político pero también las problemáticas de los municipios bonarenses que se encuentran golpeados por el recorte nacional y también sufren la ausencia del instrumento presupuestario por parte de la provincia.

Las otras conversaciones

En el medio, hay otras negociaciones en la Legislatura que requieren del diálogo entre las partes, especialmente considerando el escenario que viene de cara a los comicios de medio término.

Por ejemplo, el destino de las PASO, que más allá de lo que pase en el Congreso requerirá de la intervención de la Legislatura. Es que Buenos Aires tiene su propia ley de primarias, la 14.086, que ata la fecha de las primarias provinciales a las nacionales, por lo que será la Legislatura la que deberá definir qué hacer con la instancia, si es que el Congreso las tacha del cronograma electoral.

En otro orden, el debate por el Presupuesto 2025 trajo como colación el pedido de intendentes y legisladores de ir por una reforma de la ley que pone límites a las reelecciones indefinidas, una norma que trae dolores de cabeza a peces gordos de la política provincial. Es que el 60 por ciento de las y los jefes comunales, es decir 81 de los 135, no están en condiciones de ir por un nuevo mandato.

Uno de los frenos que ponen algunos sectores tiene que ver con el impacto mediático que pueda tener la normativa, dado que creen que sería “dejárselo en bandeja” al presidente Javier Milei en el inicio de un año electoral que será por demás complejo. Por caso, desde el Poder Ejecutivo bonaerense señalaron "estar de acuerdo" con una reforma, pero marcando que no partirá de ese poder del Estado el proyecto para cambiar la legislación. "El gobernador es el único que no tiene reelección, no tendría sentido que sea él quien lo envíe", dijeron desde Calle 6 a este medio.

Además, el radicalismo pidió poner sobre la mesa el debate por los cargos al Consejo de Educación, al Directorio del BAPRO, la Procuración y las sillas vacantes de la Suprema Corte. En La Libertad Avanza también pidieron una banca en el máximo tribunal. El Poder Ejecutivo rechazó de plano poner ese debate en la misma bolsa que el Presupuesto.

“Creo que se puede discutir en marzo, pero no en el marco del Presupuesto”, dijo la presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García. “Los cargos se tendrían que haber discutido a lo largo de los últimos tres años, no solo por acuerdos políticos, sino por la institucionalidad. Correspondería, pero no sé si este es el ámbito adecuado, me falta conocer la postura de algunos sectores porque también sería absurdo resolver un lugar en la Corte y no los demás”, planteó.