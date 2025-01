“Nos van a ver como Gobierno de la Provincia este sábado en una marcha para que entiendan bien que si hay violencia contra las mujeres, si hay desigualdad, no podemos ser indiferentes porque es convalidarla. El discurso de Davos demostró que se trata de ideologías extrañas a lo que piensa el pueblo bonaerense”, dijo el gobernador Axel Kicillof, que este jueves oficializó el apoyo de su gestión a la manifestación antifascista y antirracista convocada para este 1 de febrero en las principales plazas de la Provincia y el país.

En la segunda conferencia de verano que se desarrolló en la localidad de Pehuen-Có, en el municipio de Coronel Rosales, el gobernador aprovechó para cuestionar los discursos agresivos para “los que piensan distinto”, al tiempo que valoró que “la democracia se trata de tolerancia”.

“Milei dice barbaridades de nosotros, pero nunca nos van a escuchar responder con un insulto o descalificación”, dijo el mandatario bonaerense que consideró que el Presidente "ve fantasmas" y los asocia rápidamente con "el comunismo y el movimiento woke".

Inversiones para Coronel Rosales

En Pehuen-Có, el gobernador confirmó que la firma Oiltankig ejecutará dos inversiones de cien millones de dólares cada una en el puerto de esa localidad del sur provincial. “Habían dicho que la provincia expulsa inversiones, pero mejor que prometer es realizar. Es más trabajo y no hay mejor destino para una inversión productiva que la provincia de Buenos Aires”, aseveró.

“Uno puede tener una playa hermosa, un hermoso paisaje, pero para que eso se convierta en actividad económica hacen falta muchas cosas. Claro que es necesaria la iniciativa privada, pero si no hay rutas, conectividad, infraestructura, no hay turismo. Empezaron a reírse cuando dije que sin Estado no hay turismo, pero lo vemos en la Provincia”, agregó.

En su análisis, Kicillof fustigó al señalar que “uno de los bolazos de Milei es que todo lo soluciona el mercado; la experiencia cotidiana muestra que en países como el nuestro, el mercado no hace”.

En otro pasaje, dijo que la erosión está afectando a las playas bonaerenses y marcó que eso requiere de “obras millonarias”, dado que hacer las defensas cuestan 4.500 millones, algo que “si no lo hace el Estado no lo hace nadie”.

“Nos reunimos con muchísimos empresarios, las estadísticas mencionan una situación general que están viviendo. Milei dijo que a esta altura estaríamos viendo la V corta, pero es para abajo porque vivimos una temporada 25 por ciento abajo”, lanzó.

A ello, el gobernador sumó que “esta política económica determina dos realidades: el de un pequeño sector vinculado a la timba al que le va muy bien; y los pueblo de la provincia de Buenos Aires donde vivimos de la producción y el trabajo bonaerense”.

El intendente anfitrión, Rodrigo Aristimuño, valoró la elección del distrito para el acto y remarcó que “hace cinco años que el gobernador viene mostrando que un Estado administrado de manera eficiente, resuelve la vida a los vecinos". En tono autocrítico, agregó: "Claro que nuestro espacio se equivocó un montón, pero Axel demostró que administrar los recursos de manera federal es fundamental para la producción y la salud”.

De cara al debate electoral por venir, Aristimuño dijo que los intendentes tienen "la obligación de cuidar lo alcanzado en la provincia de Buenos Aires para seguir profundizando lo hecho hasta ahora, porque eso no sólo marca el termómetro del presente, sino también con el futuro”.

Daniel Scioli, el comentarista

En la segunda conferencia de verano, Augusto Costa fue el encargado de brindar los números de la temporada turística. En ese plano, señaló que en la segunda quincena de enero, la “más fuerte” a su criterio, 1,9 millones de turistas visitaron la provincia. El dato se ubica un 0,6 por ciento por encima de la temporada anterior, la primera de Milei, y un 1,7 puntos porcentuales por abajo de la de 2023.

En relación al gasto, hubo una caída en relación a las transacciones promedio de Cuenta DNI en un 8,1 por ciento. “Tenemos prácticamente la misma cantidad de turistas que el año pasado, pero con un nivel de consumo menor”, dijo.

Respecto a la ocupación hotelera, dijo que el promedio fue del 82,7 por ciento, lo que representa un 1,6 puntos arriba del año anterior, aunque con disparidad en los municipios, ya que en 17 de ellos bajó la ocupación.

Finalmente, en términos de estadía promedio, Costa dijo que se está viendo “una temporada donde los turistas vienen menos de cuatro días y las estadías largas están siendo más acotadas”. “Hubo una leve mejoría respecto de la temporada anterior y lo que veíamos en la primera parte, pero son indicadores que no hablan de las expectativas que teníamos en la Provincia”, marcó.

En concreto, desde el 1 de diciembre al cierre de enero, se movilizaron 6 millones de turistas, esto es un 6,3 por ciento menos que la temporada anterior; con una caída de los consumos del 28 por ciento.

"Lo más paradójico es que el secretario de Turismo nacional parece un comentarista de situaciones que sólo él ve", dijo Costa en relación a Daniel Scioli. "Parece no hacerse cargo de lo que está pasando, que es algo objetivo. Se vanagloria de dar una batalla cultural en el turismo y, en eso, defiende la idea de que el Estado no tiene que tener responsabilidad en la actividad, por lo que no tiene que regular nada”, aseveró el ministro.

Reunión con intendentes y empresarios en Claromecó

En la previa a su llegada al partido de Coronel Rosales, el gobernador estuvo presente en Claromecó, en Tres Arroyos. Allí se encontró con intendentes, empresarios y emprendedores de diversos rubros que expusieron sus principales preocupaciones y demandas. Ante ellos, el mandatario hizo un extenso repaso de la situación económica, sobre todo por el “golpe” que representó el recorte de los recursos nacionales durante el primer año de gobierno de Milei.

Una de las emprendedoras presentes fue Margarita Tourn, quien junto a su esposo comandan Argenlanda, una firma dedicada a la agroecología extensiva en la región rural de Tres Arroyos.

En diálogo con Buenos Aires/12, la mujer destacó la “muy amplia la representación” de sectores en el encuentro y que “fueron muchos los que tomaron la palabra para expresar su situación y pedir políticas acordes”.

“Al vivir en el campo, vemos muchas dificultades para sostener los territorios porque han desaparecido las escuelas rurales, ha sido expulsiva la forma de producción para las familias, se ha concentrado la tierra. Vemos que no hay dispositivos de cuidado acorde en la ruralidad, por eso valoramos el trabajo con valor agregado, con el plus de que sabemos que aportamos a la salud de la población porque cuando regenerás el ecosistema, impacta directamente en la salud pública”, resaltó.

En ese orden, la mujer puso énfasis en el “compromiso” que tomó el gobernador de “estar presente en la ciencia, la salud y educación, porque cuando vivimos en comunidades pequeñas necesitamos de la presencia del Estado”. En ese plano, la dirigente rural señaló que “todas las demandas” de sus pares “iban en el sentido de sostener políticas para beneficio de toda la población, no solo de un sector; por ejemplo, en la biblioteca del pueblo no nos alcanzan los subsidios para sostener a una sola bibliotecaria y tenemos que estar haciendo rifas para un servicio como ese, es en eso que necesitamos presencia porque hace al bienestar en general”.

Además del anfitrión, el intendente Pablo Garate, estuvieron presentes los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Trabajo, Walter Correa y de Mujeres, Estela Díaz; además de la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Los intendentes de Benito Juárez, Julio Marini; de Tornquist, Sergio Bordoni; de Adolfo Alsina, Javier Andrés; de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Navarro, Facundo Diz; y de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky también fueron de la partida.

El intendente radical de Coronel Dorrego, Juan Chalde, fue uno de los jefes comunales de la región que se dieron cita en la Sexta y, en diálogo con este medio, valoró que “la apertura a escuchar actores de las economías regionales y a los intendentes, que venimos para poder sostener los vínculos con los ministros”. En ese punto, aprovechó a llevar el pedido de la comuna, donde necesitan de una nueva ambulancia, dado que se trata de un municipio de amplia extensión de caminos que tiene derivación a Bahía Blanca.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Cerealcoop, Sebastián Anta, que se dedica a hacer cereales para desayuno desde 2021, valoró que "desde el inicio del formato de cooperativa tuvimos el acompañamiento municipal y provincial para poder desarrollarnos en capacitaciones, en lo económico, presencia en mesas de negocios" con el fin de "poder ofrecer los productos, que dan valor agregado a lo que se produce en la zona".

"Estamos acostumbrados a trabajar con los funcionarios de la Provincia, porque cada vez que tenemos una inquietud o necesitamos algo, siempre las puertas estuvieron abiertas", enfatizó Sebastián a este medio. "No queda solo en palabras, lo que se dice lo vemos. Es importante tener gente alrededor que se interese en lo que hacemos y que nuestros productos puedan ser reconocidos", subrayó, en tanto que calificó como "clave" la función del Estado para las empresas recuperadas.