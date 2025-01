Es una escena más que típica de esta época. Todo comenzó con un mensaje: “Pa, (me) quedé sin trabajo”. La respuesta, también símbolo de época, se hizo viral. La conversación es entre Francisco Ramírez y su padre, Juan José, quien no duda en darle todo su apoyo y acompañarlo en un momento duro, complejo y angustiante. Tras la repercusión, el hombre contó por la 750 la historia detrás del audio que ha recorrido las redes sociales en los últimos días.



Entrevistado por La Mañana, Juan José contó que su hijo, a diferencia de lo que señalan en algunos medios de comunicación, fue despedido en un contexto aún más complejo, ya que que el supermercado donde trabajaba directamente cerró sus puertas, producto de la crisis económica y la baja en las ventas. Su caso es igual de los otros compañeros, todos muy jóvenes, según ha relatado.

“Le digo como padre. Hubiese sido menos el dolor si lo echaban. Pero el negocio donde mi hijo estaba trabajando ha cerrado. Era un supermercado. Si bien no era gigante, pero al menos había cinco empleados, chicos jóvenes”, contó.

Y con este cierre, la desolación: “Porque todos tenían 18, 19 años. Y lo digo esto y lo digo con angustia. Porque al cerrar ese negocio, donde trabajaban chicos jóvenes, se mataba la ilusión de poder trabajar y estudiar”.

“La situación está muy complicada. Yo siempre digo, y por ahí me peleo con alguno, que no se si no quieren ver la realidad que estamos viviendo. Salgo del contexto del audio, pero hoy por hoy hay muchísimo para pocos y hay nada para muchos”, añadió.

Juan José habla con la misma tranquilidad con la que le dijo a su hijo que esté “tranquilo”: “Ya voy en seguida para que charlemos, esto es así, papá, de eso se trata la vida, hijo, de altos y bajos, pero no es el fin del mundo”.

“Ya te lo dije el otro día, para eso están los padres Francisco, me tenés a mí, yo no te voy a soltar la mano, si hay deudas veré cómo las pago, despreocupate, veremos qué se hace, quedate tranquilo, sabés que podés contar conmigo para lo que sea”, añadió en el audio viral.