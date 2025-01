La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se llevará a cabo este sábado 1 de febrero desde las 16 en respuesta a "la violencia económica, a la persecución política y la represión sexual del Gobierno de Javier Milei". Si bien en la Ciudad de Buenos Aires el punto de encuentro es en Congreso para después marchar hacia Plaza de Mayo, la convocatoria se realizará en distintas provincias del país y se replicará en varias ciudades del mundo.



Horarios y cortes de tránsito de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista

Las autoridades porteñas definieron que los cortes de tránsito comenzarán a las 14.00, para permitir la instalación del camión principal en Plaza de Mayo. A partir de las 16.00, la Policía de la Ciudad interrumpirá la circulación en las calles laterales entre los dos puntos de la marcha.

Durante el recorrido, agentes de la Policía de la Ciudad se ubicarían a dos cuadras de la marcha, con excepción de la zona de la Avenida 9 de Julio, donde estarían visibles para facilitar la fluidez del cruce. En las cercanías del Congreso, el tránsito vehicular va a estar cortado y solamente se podrá circular por la avenida Entre Ríos.



A lo largo de la jornada, Plaza de Mayo permanecerá vallada de punta a punta, incluyendo las calles aledañas, aunque con libre circulación en Defensa y Reconquista. Se espera que la desconcentración sea a las 20.00, ya que, a partir de ese horario, el control del operativo pasaría a la Policía Federal.

Recomendaciones y cómo estará organizada la marcha en Congreso y Plaza de Mayo

Desde la cuenta de Instagram de la Asamblea Antifascista LGTBIQNB+ compartieron un mapa de la marcha, el orden de las columnas y recomendaciones de cuidado.

La cabecera de la marcha estará conformada por el colectivo trans-travesti-no binario, madres y abuelas, columna antirracista-airo, racializades, pueblos originarios, migrantes, discas, viejis y niñeces.

Además, habrá tres bloques distintos: en el Bloque 1 estarán integrantes de la Asamblea Antifascista LGTBIQNB+, organizaciones y colectivas LGTBIQNB+, comunidad LGTBIQNB+ independiente no organizada, organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos, asambleas barriales y centros de estudiantes y organizaciones de jubilades. En el Bloque 2 dirán presente las organizaciones sindicales y sociales. Por último, los partidos políticos conformarán el Bloque 3.



Entre las recomendaciones, aconsejaron "desconcentrar hacia avenida Corrientes y no desconcentrar en avenida 9 de Julio en sentido a los coches, ya que se genera cacería", explicaron desde el perfil de la Asamblea Antifascista LGTBIQNB+.

En ese sentido, pidieron "desconcentrar en manadas - grupos y no ranchar en plazas ni lugares cercanos a Plaza de Mayo". "Profesionales de la salud y abogades que son parte de la Asamblea estarán a disposición en la Columna", comunicaron.

El mapa interactivo de convocatorias en el país y el mundo

Las movilizaciones no sólo se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires, sino que la iniciativa se replicará en varias provincias argentinas y también en todo el planeta.

Usuarios de las redes sociales agruparon en un mapa interactivo las principales concentraciones a lo largo y lo ancho del país.

En Córdoba, donde Javier Milei arrasó en las elecciones de 2023, hay convocatorias en la capital provincial y en Villa María, pero también en San Francisco, donde viven unas 60.000 personas y en Santa Rosa de Calamuchita. Y otras que aún no llegaron al mapa, como la de Cosquín.

En Rosario, la plaza Sandra Cabrera desbordó el miércoles en una convocatoria de la Asamblea lgtbiq+ antifascista, a la que llegaron desde la Coordinadora Orgullo, organizaciones feministas, sindicatos, y muchas personas sueltas, decididas a ocupar la calle el sábado, a las 17, para marchar desde la plaza San Martín hasta el Monumento.

Fue en Playa Bonita, un balneario repleto de turistas, donde se realizó el domingo pasado la asamblea de Bariloche. La convocó la Mesa de Organización de la Marcha del Orgullo. "Se resolvió una respuesta política, ante los discursos de odio sostenidos por Milei y su gobierno contra la comunidad LGBT y contra los transfeminismos. Decidimos movilizar, hacer también acá en Bariloche, en Furifloche, la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, que va a salir a las 18 horas desde Onelli y Moreno hasta la Plaza de los Pañuelos y el Centro Cívico", cuenta Belén Etcheverry, integrante de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias.

También en Río Negro, pero del lado del Atlántico, llega un flyer de Las Grutas, que moviliza en la plaza Víctor Menjoulou, también a las 18. Otro gráfico suma las convocatorias en Puerto Madryn, Esquel, Trelew y Comodoro (Rivadavia), en la provincia de Chubut. Santa Cruz tendrá su propia movilización. En la ciudad de Salta, la asamblea desbordó el anfiteatro de la Usina Cultural.

A las 18 también se movilizarán en Calilegua, en la zona de yungas de la provincia de Jujuy. La ciudad más grande de la región es Libertador General San Martín, más conocida como Ledesma. Allí viven unas 80 mil personas y también habrá marcha.

En San Juan, la convocatoria también es a las 18. Habrá marcha por avenida Libertador hasta la Legislatura, en parque Libertador y Las Heras, un punto neurálgico de las manifestaciones.

Fuera de Argentina también habrá manifestaciones en contra de las declaraciones fascistas y racistas del presidente Javier Milei. Por ejemplo, en Lisboa habrá una concentración a las 17 (hora de Portugal) frente a la embajada de Argentina, en Madrid la cita es a las 20 (hora de España), y en Ciudad de México a las 17, en ambos casos también frente a la embajada argentina. En Barcelona y Berlín también están convocadas manifestaciones. Los flyers se multiplican, con adhesiones en Santiago de Chile, Valparaíso, Colonia (Uruguay) y Montevideo.

¿Por qué es la marcha Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista?

"La respuesta a la violencia económica, a la persecución política y la represión sexual del Gobierno de Javier Milei, tiene los colores de nuestra comunidad. Juntes y en alianza a lo largo de todo el país, articulando todas nuestras diferencias, Nos necesitamos ahora. Difundí, organizate, participá!", fue el mensaje de la asamblea antifascista LGBTIQ+ para convocar a la gran movilización.

La respuesta de la comunidad LGBTIQ+ llegó después del violento discurso del presidente Javier Milei en el foro económico de Davos, en el que puso de manifiesto su homofobia con acusaciones falsas e infundadas hacia el colectivo. "Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", dijo el mandatario.



Los partidos y organizaciones que se suman a la movilización

La marcha de este sábado promete ser multitudinaria y se convirtió en un boomerang para la Casa Rosada y el gobierno libertario, ya que se sumaron partidos y organizaciones políticas a la convocatoria. El peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT) anunciaron que serán de la partida de la movilización que se realiza bajo la consigna "La vida está en riesgo ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más".

"Milei atrasa nosotrxs no retrocedemos", dice el flyer que La Cámpora publicó en su cuenta oficial en la misma red social, en la que se reproduce la convocatoria con una foto de fondo de una marcha frente al Congreso Nacional. Lo mismo hizo el radicalismo a través de la cuenta oficial del Comité Nacional partidario: "UCR marchamos en defensa de la diversidad", dice el flyer con las banderas de las diversidades de fondo y su propia convocatoria: "nos vemos en todo el país".

"Vamos a acompañar esta marcha en defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+, que este gobierno intenta lesionar todos los días de distintas maneras. En una sociedad libre y democrática cada cual debe poder vivir su vida, con los mismos derechos vitales que los demás, sin ser objeto de críticas, insultos o discriminaciones. Defendamos nuestro modo de vivir. Por una Argentina libre, plural e igualitaria", había adelantado el presidente del comité nacional Martín Lousteau, también a través de las redes sociales.

En tanto, todos los partidos que integran el FIT (PTS, PO, IS y MST) adhieren a la convocatoria. Sus organizaciones feministas y diversidades participaron de la asamblea en Parque Lezama y figuran entre sus promotores. La dirigente de PTS y exdiputada nacional Myriam Bregman posteó: "No hay bravuconada que pueda tapar que la violencia de género existe, que las mujeres la enfrentamos al grito de #NiUnaMenos y que las palabras de Presidente luego se materializan en ataques concretos". Además, adelantó que denunciará penalmente a Milei. "No podemos permitir que la discriminación sea política de Estado", disparó.

La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista también cuenta con la adhesión y participación de organismos de Derechos Humanos -como Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora- y diversas organizaciones sociales y territoriales, las centrales obreras de la CGT, la CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma.

