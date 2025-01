En las últimas horas, el cineasta Franco Verdoia compartió un emotivo video en sus redes sociales. En él, el director de La chancha (2020) le responde a Javier Milei por su discurso homofóbico en Davos al contar la historia de adopción de sus dos hijas junto a su pareja, el deportólogo Sergio Verón.



"Siempre traté de mantenerme al margen de cuestiones políticas porque soy muy respetuoso de las personas que están muy informadas. Pero la verdad es que me puse a leer el discurso del Presidente y dije 'lo voy a leer, voy a verlo en detalle' y me sentí terriblemente mal, sobre todo en la mención que digo en el video de ejemplificar con una pareja de homosexuales, padres adoptivos, un hecho aberrante de abuso dando a entender de manera muy peligrosa que hay una relación directa entre la identidad sexual de una persona y el abuso y la pedofilia", explicó Verdoia este viernes en la 750, sobre los motivos de su publicación.

"Me pareció abrir la puerta a un discurso social muy terrible que hace muchos años que se está intentando erradicar", agregó el realizador audiovisual, quien dio más detalles de cómo surgió la idea del video.

"En una noche de desvelo dije: 'tengo que difundir otra cosa, tengo que mostrarle a este discurso un contradiscurso'. Quería contar un poco mi historia, porque me parece que lo que hay que empezar a replicar son ejemplos positivos, no ejemplos demonizantes, que los va a haber porque la maldad existe, pero esa maldad no tiene que ver con ningún tipo de identidad sexual ni de género y me parece que se está confundiendo mucho y no me parece inocente que así sea. Me parece que casi es adrede", agregó Verdoia en Escuchá Página/12.

Además, sostuvo que el contexto no le da miedo, pero sí cree que hay que mantenerse en estado de alerta. "Recordé mucho mi infancia y mi adolescencia. Me vuelve un tufillo a esas épocas, en las que yo vivía muy silenciado, muy reprimido, con la sensación de que no podía expresar lo que sentía, con esa autocensura que se autoimpone porque uno siente distinto a lo que se supone normal. Pensé en mi papá y me destruyó porque al mismo tiempo mi papá es un gran ejemplo de transformación, es una persona que en la mesa familiar soltaba ideas homofóbicas", relató Verdoia.

Y en esa línea, agregó: "Mi padre es el contrajemplo de que las personas no pueden cambiar. Sí pueden cambiar, tocados por la experiencia del amor. Cuando mi papá conoció a Sergio y cuando conoció a mis hija, realmente hubo un acontecimiento transformador. Yo lo viví".



Y se preguntó: "Este hombre que dijo esta barbaridad (Milei), ¿conoce historias de transexuales? ¿De adolescentes que están transicionando? ¿Conoce historias de familias que acompañan esa transición?".