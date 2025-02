Luego de la masiva movilización del sábado en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei en Davos, dirigentes políticos y representantes de los colectivos LGBTIQANB+ coinciden en una apreciación: la marcha superó las expectativas. Desde la organización destacaron la convocatoria lograda en tan poco tiempo, pero también señalaron que la movida deja un fuerte mensaje al gobierno respecto a la defensa de derechos conquistados y la tolerancia social a determinadas situaciones.

“La convocatoria deja la esperanza de saber que todavía tenemos la capacidad de poder reaccionar ante los múltiples ataques que venimos sufriendo”, evaluó Michelle Vargas Lobo, de Comunidad Travesti-Trans de Rosario. “La rapidez de la respuesta es un mensaje al gobierno de que hay una sociedad que está organizada”, añadió el diputado nacional Esteban Paulón.

Desde la Asamblea LGBTIQANB+ de la ciudad, Mario López consideró que, ante el intento de criminalización del gobierno “el respeto por las diversidades ha quedado fortalecido”.

La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se multiplicó por el país. En Rosario fueron miles las personas se congregaron en la Plaza San Martín y marcharon hacia el Monumento Nacional a la Bandera para repudiar el discurso de odio desplegado por el gobierno, con las declaraciones de Milei en el foro de Davos como hecho más reciente.

Distintas organizaciones entienden que el mensaje fue contundente y le marca la cancha al gobierno, dejando claro que la sociedad no tolera cualquier cosa. En ese marco, en el horizonte aparece la pregunta sobre qué viene hacia adelante. Entre las organizaciones responden rápido: la unidad y la organización ante cualquier intento por retrotraer derechos conquistados.

Para Michelle Vargas Lobo, la manifestación del fin de semana “cargó de energías” a las distintas organizaciones participantes para seguir pensando en futuras acciones. “La convocatoria deja la esperanza de saber que todavía tenemos la capacidad de poder reaccionar ante los múltiples ataques que venimos sufriendo”, expresó en declaraciones a Rosario/12.

“Venía pasando que estábamos sin poder reaccionar ante este tipo de situaciones y creo que lo de Davos hizo que la ciudadanía despierte y entendamos que cuando se ataca a las identidades, a las cuestiones de género y la diversidad, en definitiva es un agravio contra los derechos humanos”, añadió.

La referente de Comunidad Travesti-Trans de Rosario recordó que el colectivo viene organizado desde hace muchos años, producto de resistir la persecución social, policial, la expulsión de sus propios hogares e incluso de las instituciones de salud.

“Todavía existen los códigos contravencionales que te detienen por el solo hecho de ser marica. Me parece que eso hay que ponerlo en valor porque es importante contar de dónde venimos”, repasó y agregó: “Por eso debemos seguir fortaleciendo las redes y seguir pensando estratégicamente de qué manera avanzar con acciones. Lo del sábado fue una muestra de lo que va a ser este año de lucha, porque como colectivo vamos a seguir tomando medidas para poder visibilizar todo lo que está pasando”.

En ese sentido destacó la gran convocatoria que se dio en Rosario con pocos días de organización: “Hubo personas que vinieron de distintos puntos de la región. Creo que una vez más el movimiento LGTB de Rosario mostró organización, consolidación y que está a la altura de las circunstancias. Estamos muy enchufadas para poder seguir dando lucha a lo que viene, que es apostar a la organización y la unidad. Tenemos en claro que el enemigo está en frente. No vamos a dejar que los gobiernos de derecha, neoliberales y ahora fascistas nos vengan a marcar la agenda de lucha”.

En una misma línea, Mario López, integrante de la Asamblea LGBTIQANB+ a cargo de la organización del evento, consideró que la convocatoria superó las expectativas en Rosario, algo que fue una constante en el resto del país. “Creemos que en un año con muchas complejidades políticas, sociales y electorales quedó expresada la voluntad popular de no admitir retrocesos en el campo de los derechos conquistados y la defensa ante los intentos de criminalización tan arraigado a los gobiernos liberales. En ese contexto, el respeto por las diversidades ha quedado fortalecido”, manifestó a Rosario/12.

Además, el militante del Observatorio Regional de los Derechos Humanos, evaluó que la marcha es un mensaje al gobierno del poder de convocatoria que tiene la sociedad, cuando se sobrepasan los límites de la convivencia democrática: “La asamblea está constituida y en estado de alerta ante próximos embates y ataques que puedan suscitarse. Esos nos propone marcar agenda pública ante las distintas necesidades y urgencias que recorren nuestras sociedades”.

Una expresión de la sociedad civil

El diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, evaluó que la marcha también sirvió como un canal de expresión para distintos sectores de la sociedad que salieron a manifestar su descontento con el gobierno.

“Esta propuesta que hace el colectivo LGBT logró sintetizar y canalizar ese sentimiento. Fue una marcha cívica y de la sociedad democrática. Se notó una gran cantidad de personas sueltas y de a pie, que no forman parte de organizaciones ni colectivos, que sintieron la necesidad de marcar un límite en relación a lo que estaba planteando el presidente en su nivel de agresividad y su permanente violencia hacia diversos sectores sociales”, analizó en declaraciones a Rosario/12.

Para el dirigente del socialismo, es importante remarcar que no fue una “marcha opositora” como se intentó instalar desde el gobierno: “Por supuesto que en la marcha hubo sectores que, por distintos motivos, queremos marcarle algo al presidente. Pero también hay mucha gente que votó a este gobierno y que quizás valora alguna cuestión vinculada a su plan económico, pero que se movilizó porque no avala que el presidente quiera llevarse por delante la diversidad y la pluralidad que ha construido la sociedad durante todos estos años. Me parece importante destacar que fue una marcha democrática de la sociedad civil”.

Por último, el legislador consideró que hay que seguir de cerca los próximos movimientos del gobierno, sobre todo en su intención manifiesta de avanzar en la eliminación de algunos derechos conquistados en el último tiempo.

“Sería un triunfo político que el gobierno dé marcha atrás con las reformas reaccionarias que quiere introducir y baje su nivel de agresividad contra la comunidad”, expresó y agregó: “La rapidez de la respuesta es un mensaje al gobierno de que hay una sociedad que está organizada. Ante un escenario de dificultades económicas que pueda atravesar el gobierno, creo que se va a amplificar mucho más el costo político para el gobierno hacia adelante”.