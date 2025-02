Un breve pero fuerte temporal de viento y granizo ocasionó la caída de árboles y postes, inundaciones, daños en vivendas, anegamientos de calle, cortes de luz y destrozos en vehículos. El mal tiempo alcanzó a otras localidades de la costa bonaerense como Mar Chiquita y Necochea. Afortunadamente no hubo heridos.

Las ráfagas de viento, que superaron los 80 kilómetros por hora, afectaron mayormente al territorio entre Paso e Independencia y la costa, al oeste del centro de la ciudad, a donde llegaron los vientos del sur.

El temporal tuvo lugar durante la madrugada. Los vecinos alertaron de los destrozos llamando al área de Defensa Civil, en particular sobre la caída de árboles y postes, además de destrozos de vehículos. Alfredo Rodríguez, titular del área, dijo que "en la primera hora se registraron 28 incidentes en la zona céntrica, lo que activó inmediatamente los operativos para liberar calles y prevenir riesgos". Además, Rodríguez precisó el tamaño del granizo: "no del granizo que puede marcar un auto o romperlo, pero tampoco era tan chico. No rompe un auto, pero tira las hojas de los árboles".