Tres personas fueron detenidas como sospechosas por la provocación de los incendios en El Bolsón, que desde su inicio, hace una semana, ya consumieron más de 3 mil hectáreas. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Arrien, quien ordenó la primera captura.

La primera detención se hizo en la zona de Wharton, un lugar de refugios, durante la mañana. Un hombre "deambulaba en actitud sospechosa" y los vecinos, que no lo reconocían, llamaron a la policía y lo capturaron en el lugar. "La rápida intervención de la Policía de Río Negro, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, fue clave así como la acción inmediata de los vecinos, que alertaron a las autoridades y permitieron la detención", aseguró el gobernador.

Las detenciones

El Jefe de la Policía de Río Negro, el comisario general Daniel Bertazzo, aseguró que el detenido no pertenecía a ninguna de las cuadrillas, pero estaba vestido con el uniforme que utilizan los brigadistas. Sus pertenencias serán sometidas a una pericia en las próximas horas. El objeto que más levanta las sospechas es una botella de medio litro, rellenada con un líquido oscuro. Los especialistas establecerán si se trata de combustibles acelerantes.

Sin embargo, el gobernador guardó cautela al declarar: "Hasta ahora lo que tenemos es una persona privada de la libertad, indicada por vecinos de andar en forma sospechosa y se presume que puede haber tenido las posibilidades de ocasionar otro foco ígneo en el lugar".

“No se trataba de una persona que estuviera con elementos de trabajo o estuviera en alguna cuadrilla tratando de sofocar los diferentes focos ígneos que están dispersos en el sector”, aclaró el comisario y agregó: “Estamos en plena etapa investigativa, recabando todos los datos posibles. Ahora resta establecer si esta persona tiene relación con la línea que venimos manejando”.

La hipótesis de los funcionarios provinciales es que se trata de incendios intencionales, por la simultaneidad de focos y el difícil acceso de algunos y por la presencia de algunos materiales en informes preliminares. Si bien el gobierno de Chubut no esperó para culpar al pueblo mapuche bajo el fantasma de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Weretilneck tomó distancia en ese punto: "No se puede señalar a alguien, no están reivindicando. Son grupos que buscan generar pánico y destrucción. Pero no sabemos para qué y por qué. La investigación va a llegar a las motivaciones y los autores, no puedo decirlo yo".

Además, agregó que "los días y lugares en que se produjeron los focos de El Bolsón son elegidos. Eligen días particulares, que fomentan el desarrollo del incendio. En El Bolsón, el día que comenzó el fuego había 30° de temperatura y un viento de 70 km/h más baja presión atmosférica. Además, lo iniciaron en un cañadón que es como un lanza llamas".

"Más tarde, en otro operativo, fueron detenidas otras dos personas por averiguación de hecho, quedando también a disposición del Ministerio Público Fiscal. La investigación sigue en marcha para establecer si tienen conexión con los incendios que han devastado la zona", comunicó el gobernador. Sobre esta detención, no trascendieron más detalles.

Las tres personas quedaron a disposición de la Justicia y no se conocen detalles sobre su identidad. El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Río Negro están trabajando en el caso. "La investigación sigue avanzando y no se descartan nuevas detenciones. Se continúan analizando pruebas y reforzando el control en la zona para dar con todos los responsables", determinó Weretilneck.

Antecedentes

Horas antes de las detenciones, el subjefe de Policía de Río Negro, Elio Tapia, informó que a la madrugada se identificó a personas sospechosas que se trasladaban en una camioneta por un área de El Bolsón donde se registraron nuevos focos.

“Cuando los efectivos fueron a identificar al vehículo que se encontraba en el lugar, éste se dio a la fuga. Se implementó un operativo, pero no se logró ubicar el rodado, ni los ocupantes”, indicó Tapia en rueda de prensa. Así, alertó que se solicitará "toda la documentación a las personas que transiten el sector del Mallín (Ahogado), Campo de Palma y el ingreso a Wharton".

El fuego sigue activo

El Comité de Operaciones de Emergencia (COEM) y la Oficina de Atención al Damnificado de El Bolsón informaron que unas 120 familias fueron afectadas por los incendios forestales. El COEM también indicó este miércoles que el foco de La Confluencia, Mallín Ahogado, sigue activo, y que un nuevo foco cerca de la Ruta 40 fue controlado. “Los focos de mayor actividad se mantienen dentro del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), avanzando principalmente hacia las partes altas de la montaña”, confirmaron desde el organismo.

En el combate del fuego trabajan tres aviones y dos helicópteros. Además, una comitiva de brigadistas se instaló en un refugio de montaña para atacar el incendio desde allí.

"Con aviones y helicópteros trabajando en la zona, y el apoyo del Ejército Argentino y brigadistas de la Provincia de Buenos Aires, continúan las tareas para controlar los puntos calientes y proteger las zonas más afectadas, como Costa del Azul, Mallín Ahogado y Cerro Saturnino", sostuvo la Municipalidad de El Bolsón.

Más brigadistas

De los 120 brigadistas trabajando en la zona, 46 son de la Provincia de Buenos Aires, según confirmó el director Provincial de Defensa Civil, Fabián García. "Su llegada permite sostener y fortalecer la lucha en el terreno más plano y garantizar la guardia de cenizas. Cada esfuerzo suma para proteger nuestra comunidad", agradeció Weretilneck a Axel Kicillof, gobernador de la provincia solidaria.

El fin de semana el Gobierno de Río Negro declaró la Emergencia y Desastre Agropecuario por los incendios forestales. "Esta medida, que se extenderá por un año, busca ofrecer un alivio urgente a quienes enfrentan las consecuencias de los incendios y ayudar a la recuperación de la producción en la región".

Por otra parte, se desató el miércoles por la madrugada un nuevo incendio forestal en Chubut. Comenzó por causas humanas en la zona El Pedregoso, entre El Hoyo y Epuyén, pero el viento propagó rápidamente las llamas.

Informe: Natalia Rótolo