Newell’s visita esta noche a Central Córdoba en Santiago de Estero con casi todos los objetivos aún por cumplir. La Lepra necesita no solo ganar sino convencer con su juego, algo que no hizo en su triunfo ante Aldosivi. El conjunto local viene de una derrota y floja actuación ante Defensa y Justicia. Mariano Soso se inclina para esta noche con la vuelta de Luciano Lollo a la defensa, la continuidad de Nazareno Funez en ataque y la aparición de Luciano Herrera en el mediocampo, quien lleva solo diez días en el plantel.

La situación de Newell’s no dejó de ser frágil por su victoria ante Aldosivi. De hecho, ganó pero por su juego no despertó ninguna ilusión, ni siquiera despejó algunas de las dudas que arrastra hace tiempo. A Soso le urge ganar hoy y para eso el entrenador decidió hacer cambios en el equipo. El principal de ellos es el ingreso de Herrera por Alejo Tabares en el mediocampo. El ex Defensa y Justicia dejó buenas sensaciones en los minutos que jugó ante Aldosivi y hoy será titular por primera vez. En defensa se ausentará por lesión Luca Sosa y en su puesto regresa Lollo, de muy malos partidos en el inicio del torneo. Y en ataque seguirá Funez. Aunque en ofensiva habrá camibios a futuro.

Porque el paraguayo Carlos González firma hasta fin de año con los leprosos. Su contratación es con la clara intención de que se sume para ser el delantero titular del equipo. De hecho, González será el nuevo de Newell's en el clásico con Central del domingo 16 si el goleador se muestra en buena condición física. Mientras que Víctor Cuesta también fue contratado hasta fin de año pero en su caso ante la lesión de Sosa, quien por esguince de rodilla será baja por algunos meses. Estas contrataciones se concretan luego de la confirmación de la venta de Tomás Pérez a Porto de Portugal por tres millones de euros.

Central Córdoba se reencuentra con su gente luego de la caída ante Defensa y Justicia en Florencio Varela días atrás. Fue un flojo partido de los santiagueños, más aún porque en las primeras fechas encontraron victorias consecutivas ante Aldosivi y Atlético Tucumán. El equipo de Omar de Felippe es el último campeón de Copa Argentina aunque el plantel sufrió una profunda renovación y pocos jugadores permanecen en el club de aquel equipo. El partido se jugará a las 20 y lo televisará ESPN Premium.

Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Galván, Rivero, Cufré; Iván Gómez, Florentín, Glaby, Barrera; Alfonso, Heredia. DT: Omar de Felippe

Newell’s: Navas; Jacob, Lollo, Salcedo; Cardozo, Banega, Regiardo, Herrera; Silvetti, Maroni, Funez. DT: Mariano Soso

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Hora: 20

TV: ESPN Premium