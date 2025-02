Desde noviembre de 2023 a noviembre de 2024, el empleo asalariado del sector privado perdió en todo el país 119.600 puestos laborales, a los que se le sumaron unos 51.000 del sector público, según el último informe de “Situación y evolución del trabajo registrado” publicado por la Secretaría de Trabajo nacional. En esos 12 meses, la provincia de Santa Fe su ubicó por encima del promedio nacional, que fue de 1,9% negativo, al mostrar una caída del empleo del 2,1%, similar a la de Córdoba. En la bota se perdieron 10.800 puestos de trabajo.

El documento oficial, elaborado en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) de noviembre de 2024, muestran que Santa Fe tenía 524.300 empleos registrados en noviembre de 2023, que cayeron a 513.500 un año después.

En noviembre pasado, último mes medido por la Secretaría de Trabajo nacional, la caída del empleo asalariado del sector privado en la provincia fue del 0,1%, mientras que los dos períodos anteriores (septiembre y octubre) había mostrado una evolución positiva de igual magnitud, 0,1% en ambos.

Justo en el mes de noviembre pasado, cuando el indicador de empleo registraba un leve descenso, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el lanzamiento, en Rosario y la ciudad de Santa Fe, de la Expo Empleo: un instrumento orientado desde el sector público a articular la oferta y la demanda laboral.

“Es un evento importante porque muestra que Santa Fe está recuperándose, está saliendo adelante y que logra articular entre el sector público y el sector privado, las necesidades que tienen muchos santafesinos y muchas santafesinas”, dijo entonces el mandatario, aunque la recuperación deseada no se registraba en las estadísticas oficiales.

De hecho, la evolución del empleo asalariado registrado en la provincia mostró una destrucción de puestos de trabajo por encima de la media nacional, con un 2,1% negativo interanual de noviembre a noviembre.

El trabajo no es uno de los ejes que vertebra la narrativa del Gobierno provincial, cuyo acento suele estar puesto en “la producción”, de la que se desprendería la necesidad de contratar manos de obra.

Sin embargo, el crecimiento económico y el aumento de la producción no redundan, necesariamente, en la creación de puestos de trabajo, como lo revelan sectores que pueden exhibir mejores índices de desempeño, pero no son mano de obra intensivos. Es decir, no requieren de empleo humano para ampliar sus capacidades. El agro es uno de ellos.

Todas para atrás

El informe de Trabajo sobre los datos del Sipa señala que “en términos interanuales, la caída del empleo fue generalizada a nivel provincial” en todo el país.

Así, “en veinte jurisdicciones se registraron caídas y solo cuatro mostraron tasas de crecimiento positivas”. A las que peor les fue entre noviembre de 2023 y noviembre 2024 porque “registraron caídas más intensas en el empleo fueron: Formosa (-10,1%), La Rioja (-9,2%), Santiago del Estero (-7,8%), Catamarca (-7,8%), Santa Cruz (-6,0%), Tierra del Fuego (-6,0%), San Luis (-5,6%) y Chaco (-5,2%)”.

En el otro extremo, de acuerdo a los datos oficiales, “las cuatro provincias que presentaron variaciones positivas fueron Neuquén (+2,4%), Chubut (+2,1), Mendoza (+1,4%) y Río Negro (+0,6%)”.

Santa Fe, como se dijo, mostró una oscilación negativa interanual de -2,1%.

Por ramas de actividad, en la comparación interanual el empleo asalariado en el sector privado se contrajo un 1,9% (equivalente a una reducción de 119,6 mil trabajadores). "Este resultado se explica, en gran medida, por la caída en el sector de la Construcción (-15,3%, es decir 68,5 mil trabajadores menos) y -en menor medida- por la disminución en Hoteles y restaurantes (-2,8%); Servicios comunitarios, sociales y personales (-2,6%); Industrias manufactureras (-2,1%); y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,1%)", señala el documento de Trabajo.

Desempleo

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) sobre desempleo, del tercer trimestre del año pasado, mostró un crecimiento de la tasa de desocupados en el Gran Santa Fe, que alcanzó el 6,7% en el período que va desde julio a septiembre de 2024, aunque se ubicó por debajo de la media nacional. En la comparación interanual, durante el tercer trimestre del año pasado subió fuerte desde el piso del 3,3% durante 2023 y afecta a más de 17.000 santafesinos que buscan empleo en forma activa pero no lo encuentran.

Mientras que, en el Gran Rosario, la tasa de desocupación tuvo un leve aumento en el último trimestre relevado, pero se mantiene por debajo de la media nacional, al alcanzar el 5,8% entre julio y septiembre de 2024, contra el 5,3% de un año atrás. Afectaba entonces a más de 39.000 rosarinos.

Paralelamente, también se redujo el porcentaje de persona que buscan empleo, base sobre la cual se mide la tasa de ocupación, y no sobre la Población Económicamente Activa (PEA), que son aquellas en condiciones de trabajar.