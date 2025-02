En Capitán Sarmiento hace rato que prima una incertidumbre que, de a poco, se desdibuja para tomar forma de certeza. La intendenta, Fernanda Astorino, parece estar a pocos metros de cruzar la barrera hacia La Libertad Avanza y aceletar el desmembramiento del PRO. En un 2025 en el que su gestión pone en juego a seis de los doce representantes que integran el Concejo Deliberante local, la dirigenta referenciada con Javier Iguacel puede pintarse de violeta al igual que Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que inició el éxodo.

“Fernanda va a dar un paso a LLA, eso ya está claro. Hubo reuniones del PRO, donde el radicalismo no fue invitado”, apunta Daniel Soria, edil de la UCR que integra la coalición con el gobierno local y aclara a Buenos Aires/12 que no va a militar una lista libertaria. "Es un extremo al que no creo llegar”, dice.

Desde las filas mileístas, también marcan la cancha. “Seguramente Fernanda se sume”, sostiene Oscar Corro, único concejal libertario de Capitán Sarmiento ante la consulta de este medio. Aunque no deja pasar una postura que, asegura, es impartida por el titular de LLA a nivel provincial, Sebastián Pareja: “El que quiera venir que venga, de ahí veremos para adelante, pero tienen que trabajar porque arrancan de cero”.

Soria y Corro componen un grupo de diez bancas que trabajan en tándem con Astorino. De allí, siete son del PRO, dos son radicales y, la décima, de LLA. Los otros dos pertenecen a Unión por la Patria. Es decir, de las 12 sillas, más de la mitad responden directamente al PRO. Pero, de las siete, seis deben revalidarse este año, lo que pone en juego el predominio amarillo. En el oficialismo reconocen que una renovación total resulta una utopía.

Este medio intentó comunicarse con Astorino para corroborar sus intenciones, pero no obtuvo respuesta.

Crónica de un pase anunciado

“Cerramos el año con Patricia Bullrich y todo el equipo bonaerense en Capitán Sarmiento para reafirmar nuestro compromiso con el fortalecimiento del gobierno y trabajar unidos en la construcción de un futuro mejor para todos los bonaerenses”, fueron las palabras de Valenzuela el 27 de diciembre de 2024. Días después, selló su pase a las filas libertarias.

Aquel encuentro de Bullrich, Valenzuela y Astorino en el campo de polo de Capitán Sarmiento, habría sellado un acuerdo. Iguacel no participó, pero se descuenta su presencia en las filas libertarias más a la corta que a la larga.

Para esta misión, Bullrich cumple un rol preponderante. Enemistada con Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, que fue la candidata a presidenta del PRO, es una de las piezas claves en el desguace del macrismo bonaerense. Lo hizo en la Legislatura, donde se llevó un puñado de diputados y una senadora a La Libertad Avanza.

El salto de Valenzuela representa una segunda etapa, la de los intednentes y los referentes territoriales que corren a los brazos de Milei. Por esta razón, a nadie sorprende que Astorino sea la próxima.

Iguacel, su exmarido y antcesor en el municipio, estuvo hace poco en la Casa Rosada. Secretario de Energía durante la presidencia de Macri e, incluso, propuesto por el expresidente para repetir el cargo en el gobierno de Milei, habría estado reunido con Santiago Caputo por fuera de cualquier instrucción del fundador del PRO.

Iguacel comulga con casi todos los valores de La Libertad Avanza, e incluso fue de los primeros en pedir que, aquellos que votaron a Bullrich en las elecciones generales de 2023, voten a Milei en el balotaje.

El método Iguacel

En el último tiempo, Iguacel no estuvo tan presente en la cotidianidad de Capitán Sarmiento, más allá de tener un férreo control institucional en el municipio. Así lo cuenta a este diario la concejala de UxP, María Laura 'Pupi' Ferrá, que asocia la aparente reitada a los sucedido con el revuelo mediático generado por la compra de cuatro pozos petroleros de YPF a finales del año pasado.

Ferrá define a Iguacel como "un patrón de estancia". La concejala peronista advierte que el ex intendente está alejado del municipio, que va poco, y que el punto de inflexión fue una denuncia que ella misma le interpuso por amenazas, la cual que derivó en una medida perimetral a su favor. “Te voy a destruir”, le dijo el exintendente en una aparente arrebato de ira.

En mayo de 2023, Ferrá había solicitado al entonces intendente tras observar que no aparecían las facturas de compras de materiales para la municipalidad. Cuando aparecieron “la factura era de Productos del Sur SA, cuya dirección era la casa de la ex esposa de Iguacel”, cuenta la edila.

Iguacel se enteró y quiso darle explicaciones. Ella se negó, no quería hablar con él, y sostuvo que debía explicarles a los concejales que responden a su coalición y que tenían voluntad de aprobar la rendición de esos gastos. "Un día me arrinconó mientras estaba hablando por teléfono y me dijo que si no dejaba de hablar me iba a destruir”, contó.

“Ni en la comisaría ni en la fiscalía me tomaron la denuncia, porque le tienen miedo”, relató la concejala, que recién logró que suceda en la comisaría de la mujer. Además de la perimetral, la concejala pidió a la Justicia que Iguacel participe de un dispositivo de masculinidades, es decir, un espacio grupal que busca ayudar a los hombres a cuestionar sus patrones de conducta y a responsabilizarse de sus actos. El ex intendente apeló y el juez lo rechazó.

A Ferrá no le sorprende la actitud. “Capitán Sarmiento es un distrito con una falta de transparencia que se notó en mi problema con Javier, donde hay un manejo abusivo de poder, donde se maltrata al personal de Municipalidad, y donde la gestión de Astorino no se ocupa de los problemas reales de los vecinos”, denuncia.

Agrega que es de los pocos municipios de la provincia que no adhiere al Plan Qunita que provee de los insumos iniciales para los recién nacidos, y tampoco “garantiza el aborto legal”.

Cómo se teje el 2025

Desde el radicalismo, Soria explica que “con las últimas acciones del Presidente en temas de género y de libertades, está complicado el panorama de encolumnarse porque los valores de la UCR se están distanciando cada vez más del Gobierno nacional”.

En paralelo, señala que aunque la interna bonaerense haya corononado a Miguel Fernández en el Comité Provincia, a nivel local el triunfo no quedó en manos del oficialismo. La actual presidencia del radicalismo sarmientense está en poder del tándem Facundo Manes-Martín Lousteau, y anuncia que el partido centenario debe conformar una lista pura a nivel local.

De todas maneras, Soria aclara que tiene un buen ida y vuelta con el equipo de Astorino en lo que respecta al trabajo dentro del concejo. “Mientras sea trabajar por nuestra comunidad, uno trabaja bien”, indica. Además, sostiene que su partido tiene un mix de afiliados que van desde los afines al mileísmo como los cercanos al kirchnerismo.

Aunque, dentro de esa amplitud, el último intendente radical de Capitán Sarmiento, Oscar Olives, renunció al partido en desacuerdo con los vínculos con el Gobierno nacional. “Les dejo el deseo inmenso de que el radicalismo pueda volver a ser lo que fue, el que luchaba por la educación pública, la salud pública, por la justicia social, por la dignidad de los jubilados y los trabajadores”, dijo el ex jefe comunal que estuvo al frente del municipio entre 1987 y 1991.

Luego de Olives, el peronismo gobernó hasta el 2019, momento en que triunfó Iguacel luego de tres períodos consecutivos de Oscar Ostoich en la intendencia. Por eso, Ferrá subraya que "nuestro pueblo es sabio y tiene memoria, y sabe que por Capitán Sarmiento pasó el peronismo". Hoy, afirma que el peronismo está unido y equilibrado a nivel local y organizado para dar una fuerte disputa en 2025.

Resta por ver qué sucede con Astorino. Corro, concejal libertario, sostiene “no hay una relación fluida” con la intendenta y que, en poco más de un año que lleva en el concejo, habló tres veces por problemas puntuales de los vecinos. Sobre su arribo, afirma que Pareja ya avisó que "tarde o temprano van a venir". "Nosotros como partido jugaremos sin importar que haya que perder. No vamos a unirnos, hay que esperar que ellos se arrimen”, anticipa.

Corro, conocido en el pueblo como ‘Freddy’, es editor de videos. “Un laburante”, se define. Cuenta que hace dos años comenzó con el armado de LLA en el distrito, juntando los avales y pegando afiches. “Con Iguacel hablé dos veces, es defensor de las ideas liberales y nos dio una mano con gente para fiscalizar”, apunta.

Juan Ignacio Morillo, al frente de la oficina de ANSES en Capitán Sarmiento.

En la ciudad que vio nacer la bandera bonaerense, la expectativa es que Astorino pase a las filas libertarias en las próximas horas y se ponga una nueva camiseta para intentar sostener los seis concejales que pone en juego.