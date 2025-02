Esta noche se enciende la Peña Alancay en su edición verano, a partir de las 21, en Distrito 5 (bulevar Rondeau 2101). Así comienza la temporada de este año. "Estamos muy felices, la verdad que venimos con expectativa porque, tal vez, cuando los ciclos se renuevan, una renueva la esperanza, la fe y la alegría de hacer las cosas", adelantó Vicky Alancay, cantora que es la cara visible de un emprendimiento sostenido durante todo el año 2024. Y que cantará, por supuesto, acompañada por su hermano Yiyo. Pero no estarán solxs. "Vamos a compartir con hermosísimos artistas, amigos, amigas, compañeros del camino y vamos a celebrar nuestra música", prometió.

La familia Alancay recibirá en esta ocasión a Mariam Cribb, Flor de Yunta (integrada por Vero Correa, Luciano y Matías Besedovsky, Javier Collet y Damián Boccollini), Lucas Bovero, Matías Rodríguez y Agustín Priotto.

"El encuentro promete la bienvenida al patio amoroso de la familia Alancay. La propuesta es bailar unas chacareras, cantar a viva voz, tomarse un rico vino como modo de resistencia, de celebración, para construir y compartir la emoción de estar juntos", es el texto de la invitación.

En las peñas, la mamá y el papá de Vicky y Yiyo cantan. "Ellos no son músicos profesionales, no se han dedicado a la música como Yiyo y yo, pero son nuestro nido amoroso", destacó la cantante. "En esta familia escuchamos cantar las melodías de la música popular, aprendimos a hacer silencio, a decir cuán bello o importante es una letra o una música. Ese nido amoroso, que para nosotros es el punto de partida, está presente en las peñas".

Cuando les propusieron cantar, los padres de Vicky y Yiyo sintieron vergüenza. Pero lo hicieron en junio del año pasado, y fueron ovacionados. "Nosotros enarbolamos que todos y todas podemos atrevernos a cantar lo que sentimos, lo que queremos decir y de eso se trata también la construcción de nuestra cultura", dijo Alancay.

Según promete Vicky, habrá ritmos de los más diversos. No serán todas chacareras y zambas, sino que habrá cuecas, bailecitos, escondidos y tonadas.

Y las peñas no son, como se supone, lugares para gente grande. Hay una gran heterogeneidad de de edades y mucha gente joven. "Hay muchxs artistas jóvenes, y también familias enteras que van a las peñas, y todxs se divierten, desde los abuelos a los niños", aseguró Mariam Cribb.

No hace falta cantar o bailar para concurrir. "No vamos a hacer todos lo mismo y cada uno puede disfrutar a su manera, desde el lugar a donde esté. Tal vez el disfrute es simplemente estar ahí sentado, o parado, o haciendo palmas, o cantando. La invitación es a estar, porque no es lo mismo quedarte en tu casa, aunque tengas aire acondicionado y Netflix, que estar con otras personas que están viviendo lo mismo que vos y que tienen muchas ganas de celebrar la música popular", arengó Alancay.

Las entradas anticipadas se pueden pedir en el 341 2476714 y el IG de la peña es @rosarinaymanija.