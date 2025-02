Roly Santacroce se lanza a una puja dentro del departamento Rosario para pelear un lugar en las elecciones para convencional constituyente departamental. Lo hace por fuera del Partido Justicialista, en el espacio Activemos de la mano de Marcelo Lewandowski. Cuando se le pregunta el motivo por el cual no es candidato por el Partido Justicialista es esquivo en la respuesta: “Ya dije todo lo que tenía que decir al respecto. No me gusta mirar por el retrovisor, me gusta mirar hacia adelante y pensar cómo podemos ir y representar a nuestra región en la convención constituyente, siendo esta la acción más importante desde la vuelta la democracia”.

-¿Hubieras querido ser candidato con un peronismo unido?- pregunta Rosario/12.

-Realmente no tengo tiempo para grandes análisis, soy un hombre de gestión. No puedo estar pensando en lo que podría ser, sino en lo que es real, lo mío es encontrar soluciones, todas las mañanas tengo que tomar decisiones que permitan mejorar la calidad de vida de miles de personas en Funes. No hay tiempo para pensar en lo que podría haber sido.

¿Ese va a ser tu sello distintivo, presentarte como un hombre de gestión, diferenciándote del perfil legislativo y mediático de tus contrincantes?

-Te dije que no pienso en eso, no estoy pensando en términos de competencia política, mi pretensión es construir una expresión que permita redactar una constitución que mejore el acceso de la ciudadanía a soluciones prácticas en su vida cotidiana, tratando de recortar la burocracia que tiene nuestra provincia. como hicimos en Funes. Al estar al frente de un municipio te das cuenta cuánto tiempo se pierde por cuestiones menores. Ese es el motivo por el cual he decidido dar esta batalla.

-Te darás cuenta que vas a competir en muchos casos con personalidades provenientes de los medios de comunicación y en otros con dirigentes con experiencia legislativa, ¿cómo ves esa puja?

-Ésta es la elección más importante de los últimos sesenta años, y va a ser, tal vez la que rija el destino de los santafesinos durante las próximas seis décadas, por eso quiero debatir en público con mis contendientes, qué es lo quieren modificar de la constitución santafesina. Mi perspectiva es desde la gestión cotidiana, desde los problemas comunes, que la política partidaria muchas veces se olvida. Yo voy a llevar la voz del departamento Rosario, muchas veces desprotegido, todos hablan de autonomía y creo que en la mayoría de los casos no tienen en claro de quése trata, por eso quiero debatir públicamente con todos los otros candidatos. Les voy a preguntar a los mediáticos, para qué son candidatos. Todo el mundo tiene derecho a participar, va a estar bueno intercambiar opiniones y perspectivas. El debate público va a permitir que la gente participe y se sienta parte de la nueva constitución.

-Vas a hacer, por primera vez. campaña política fuera de Funes. ¿Es tu primer paso para pensarte como candidato a gobernador para el 2027?

-Si no es el pasado, me preguntás por el futuro, y yo insisto, mi gestión me exige un presente permanente, más allá de la planificación estratégica, no tengo espacio ni tiempo para eso. Al desafío diario de ser intendente, ahora se suma la tarea de participar en la construcción de una constitución que mejore la calidad de vida de todos los santafesinos y sobre todo a la gente del departamento Rosario. No hay tiempo ni espacio para pensar en candidaturas para el 2027. Lo que sí voy a hacer es recorrer todo el departamento y voy a escuchar a todo el mundo, mi misión es que esta reforma no sea una rosca política, sino una herramienta que permita mejorar la vida de nuestros vecinos.

-A pesar de todo compartís la lista con un mediático como Marcelo Lewandowski, que es candidato a convencional por Activemos, espacio electoral que contiene a ambos.

-Marcelo es el mejor candidato que tenemos, y no es un mediático, que no es una mala palabra, es un dirigente político que trabajó en los medios. Es un hombre con convicciones y coraje político con el cual vamos a trabajar para este enorme desafío que es cambiar la constitución que rige los destinos de nuestra provincia.