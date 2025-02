Central se muestra en estado de gracia y luce en cada partido. Las virtudes del equipo de Ariel Holan están en las individualidades, como el juego de pases de Ignacio Malcorra o las intervenciones desequilibrantes de Jaminton Campaz, pero sobre todo en el andar colectivo, donde resalta con brillo su variedad de recursos para superar a los rivales. Anoche Atlético Tucumán poco pudo hacer en el Gigante. Si cuando logró el empate transitorio en el complemento en apenas unos minutos Central le respondió con goles de Campaz y Giaccone que lo abatieron a falta de media hora de juego.

No necesitó Central superar en el juego al rival para encontrar la diferencia. Le fue suficiente con sus intentos de juego en el terreno rival para llegar al gol. En su primera pelota al área marcó Copetti al empujar un centro atrás de Malcorra pero no fue convalidado por fuera de juego del diez. Y por un rato el canaya se recostó en el unipersonal de Campaz, quien en dos ocasiones enfrentó a Durso pero demoró en la definición y perdió chance.

Atlético Tucumán tuvo algunos intentos de reacción pero no generó ninguna preocupación a Broun. Las pelotas que fueron al arco las controló el uno sin dificultades y los intentos con remates de afuera del área se fueron desviados. Central nunca estuvo preocupado por el juego. Y Brizuela le facilitó la tarea de la búsqueda del gol cometiendo un torpe penal a Copetti. El delantero aguantó la pelota de espaldas al arco, controló y desde atrás Brizuela sacó una patada con intenciones de despejar pero no hizo más que pegarle al punta canaya en el estómago. Desde los doce pasos anotó Malcorra con derechazo cruzado que pegó en el palo e ingresó.

Los tucumanos sorprendieron a Central en el inicio del segundo tiempo. En apenas cuatro minutos generó tres ocasiones de gol ante Broun. El arquero resolvió las dos primeras ante Ruiz Rodríguez pero quedó tendido en el piso cuando De los Santos definió de volea al palo izquierdo y no logró desviar la pelota. El empate sorprendió a todos en el Gigante.

Pero Campaz sacó de esa situación de sorpresa a los canayas. El colombiano marcó el segundo de Central en otra jugada veloz del equipo. Malcorra le pasó la pelota rápido a la izquierda y el colombiano se acomodó para luego vencer a Durso con remate cruzado. Apenas segundos le duró el empate a la visita en Arroyito. Pero la mejor versión del juego de Central quedó representada en el tercer gol del equipo. Mallo desde mitad de cancha sacó un pase vertical a Coronel, el lateral le dio continuidad a la jugada con pase adentro a Giaccone y el volante, que hacía minutos que había reemplazado a Duarte, hizo un amgue, cambio de perfil y venció a Durso con zurdazo bajo y fuerte que pegó en el palo y se metió. En apenas unos minutos el equipo de Holan resolvió el partido.

La última media hora de fútbol en el Gigante tuvo escaso atractivo y el hincha aprovechó para liberar su algarabía por el muy buen inicio de temporada que lleva el equipo. Es que el rendimiento y los números en las primeras cuatro fechas del año invitan a soñar al hincha canaya.

3 Central

Broun 6

Coronel 6

Mallo 6

Quintana 6

Sández 6

Navarro 7

Ibarra 6

Duarte 5

Malcorra 7

Campaz 8

Copetti 6

DT: Ariel Holan

1 Atlético Tucumán

Durso 5

Martínez 5

De los Santos 5

Brizuela 4

Infante 4

Acosta 4

Laméndola 4

Sánchez 4

Ruiz Rodríguez 5

Bajamich 5

Coronel 4

DT: Facundo Sava

Goles: PT: 35m Malcorra (C) de penal. ST: 3m De los Santos (AT), 7m Campaz (C), 15m Giaccone (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Brandán por Martínez (AT), 10m Giaccone (6) por Duarte (C), 21m Nicola y Luis Rodríguez por Ruiz Rodríguez y Bajamich (AT), 30m Elordi, Lovera y Komar por Sández, Campaz y Quintana (C), 33m Cabrera por Laméndola (AT), 40m Melo por Sánchez (AT) y Solari por Navarro (C).

Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Central