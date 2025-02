El rapero Kendrick Lamar cantó este domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX su diss track —canción cuyo propósito principal es atacar a otro rapero- en el que acusa a Drake de pederasta, manipulador y mentiroso marcando así un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre los dos artistas.

Se trata de la segunda vez que Lamar se presentó en el show del supertazón, la final del fútbol americano, que en esta ocasión se disputó entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chief.

El encargado de presentar al reciente ganador de cinco premios Grammy fue el actor Samuel L. Jackson, quien lo hizo vestido de 'Uncle Sam' una figura muy patriótica que anima a los estadounidenses a votar y siempre va vestido con un traje recubierto por la bandera de Estados Unidos.

El rojo azul y blanco fue también el color del vestuario de sus bailarines, entre los que estaba la mismísima Serena Williams vestida de azul, en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, en Luisiana, que durante el espectáculo adquirió un toque urbano, con autos, y la simulación de la calle de un suburbio, con luces oscuras y esquinas.

La aparición de SZA y "Not Like Us" causaron furor

Además de la leyenda hollywodense, el acto musical de Kendrick Lamar tuvo la ayuda de la exitosa cantante de R&B, SZA, con quien hará una gira por Estados Unidos en los próximos meses. Juntos cantaron luther y la recordada canción All the Stars, de la banda sonora de la película Pantera Negra.

También apareció bailando en el escenario la extenista Serena Williams y el frecuente colaborador del compositor, Dj Mustard.

Pero los presentes enloquecieron cuando comenzó a cantar Not Like Us, la canción que ganó Canción y Grabación del Año en los Grammy. Se trata de una canción dirigida al rapero canadiense Drake, en un ida y vuelta que parece no tener fin, con duras acusaciones: violencia de género, pedofilia, e hijos no reconocidos. En este contexto, hubo incertidumbre sobre si realmente Lamar iba a cantar este exitoso y controversial sencillo.

Finalmente, el rapero lo hizo censurando las palabras más fuertes, pero la audiencia presente cantó a los gritos aquellos improperios. Ahora solo queda esperar si Drake presenta una demanda, como ya había adelantado durante la semana.

Taylor Swift, abucheada

Otra figura que no pasó desapercibida fue la megaestrella Taylor Swift. En pareja con Travis Kelce, tight end en los Kansas City Chiefs, se viralizó el momento en donde fue enfocada en las pantallas gigantes en un momento bastante incómodo.

Sorpresivamente, fue abucheada a los gritos por miles de personas y su reacción rápidamente despertó curiosidad y risas en redes sociales. ¿La primera hipótesis? El equipo de su novio comenzó perdiendo y sin retomar un buen rumbo durante el partido, a diferencia del año pasado cuando salieron campeones.

