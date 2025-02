Esta vez no fueron "militantes massistas" que tosieron a propósito para desencajarlo, tal como protestó luego del debate previo al balotaje de 2023. Javier Milei volvió a denunciar un peculiar "sabotaje" en su contra durante la entrevista que le brindó a una señal oficialista este lunes a la mañana. Y el culpable fue un micrófono que no anduvo como debía: fue suficiente para que el Presidente considerara, muy ofuscado, que hay alguien, alguna fuerza impiadosa de la naturaleza, que lo persigue.

A tal punto se enojó el libertario que horas más tarde tuvo que dar otra entrevista, en una radio también oficialista, para descargarse: lo que le pasó con el micrófono, dijo al aire, fue "una verdadera vergüenza". "No me sorprende: quisieron replicar las mañas de la campaña del 2023", fustigó. La comparación con su molestia con las toses en el público durante el debate presidencial de aquél año la hizo él mismo, sin ponerse colorado.

Pero lo que sucedió no fue otra cosa que un error técnico, que aunque llamativo para un canal de noticias de primera línea, no pasaba por más que eso, por un error técnico de los sonidistas del canal que interfirió su voz durante varios tramos de la nota. El Presidente, sin embargo, sostuvo que lo que quisieron hacerle --no aclaró quiénes, ni por qué motivos-- fue "sabotear la entrevista interfiriendo el sonido". Alguien, se ve, se la tiene jurada.

"Me intentaron sabotear la entrevista. Replicaron las mañas de la campaña de 2023. Fue bochornoso", dijo Milei horas después de la entrevista, en la que había dejado ya varias definiciones, como que su hermana Karina Milei es la dueña de la "guillotina" que corta las cabezas de los funcionarios y aliados de su gobierno y en la que había explicado los despidos de Sonia Cavallo de la OEA y de Mariano de los Heros de la ANSES (ver página 3).

Apenas terminada la entrevista, Milei también se dedicó a compartir tuits en los que se hablaba de un "sabotaje kirchnerista" por parte del equipo de sonido de A24. "De los creadores de 'Los Tosedores', llegan ahora 'Los Muteadores'. Siempre en la trampa, siempre en el chiquitaje, siempre sucios", dice una de las publicaciones que retuiteó el mandatario.

La tropa digital, a su servicio

En la misma línea, los tuiteros libertarios acusaron a la producción del canal A24 de haber intentando "mutear" al mandatario durante esa entrevista. Tras el reportaje que, el abogado de ultraderecha Alejandro Sarubbi Benítez denunció que la oposición "volvió a las mañas de la campaña anterior y le mutean el micrófono al presidente Milei en plena entrevista", una explicación que Milei copio casi textual en su descargo posterior.

Otro de los que se expresó fue el libertario conocido como "La Pistarini", quien sostuvo que la falla de los micrófonos "no es casualidad" sino "una vergüenza".

Entre los que acusaban complot, el usuario Eduardo Gaume afirmó que hubo "mano negra". "Pensé que era un problema mío por Internet o por un motivo distinto al que vos señalás. Ahora ato cabos con sucesos que recuerdo haber experimentado en otras oportunidades. No tienen vergüenza", completó.

Otro de los que mostró su descontento fue el usuario Daniel Rivadulla, quien expresó que volvieron a las "viejas sucias prácticas". "No me extraña de Antonio Laje que operó, junto con (Daniel) Hadad y (Eduardo) Feinmann entre otros, en el golpe institucional contra (Fernando) de la Rúa", publicó sobre la entrevista. Al final, no se salvó nadie del ataque de la tropa, como suele suceder.



"Coro de tos"

Milei tuvo varios episodios semejantes desde que saltó a la palestra. Tras el debate de la segunda vuelta de 2023, en el que tuvo una paupérrima performance, el entonces candidato libertario salió a poner excusas: culpó a un sector del público presente en las tribunas de hacer "un coro de tos" para desconcentrarlo y acusó a Sergio Massa de haber organizado una trama con “un conjunto de psicólogos” para sacarlo "de las casillas". "Él buscaba un desborde emocional mío y no lo logró, aún con los tosedores, es un tema no menor", subrayó en referencia a Massa y al público que acompañaba al ministro de Economía que, según dijo, “cada vez que yo tenía que hablar se dedicaba a toser”.

Meses más tarde, volvió a suceder lo mismo, durante una entrevista en el canal de noticias TN, al que terminó calificando de "mugre inmunda". En octubre del año pasado, el Presidente fue al estudio de ese canal para una entrevista y también sintió cosas raras: otra vez, los "tosedores". "TN no deja un truco sucio por hacer. Le metió tocedores (sic) al presidente en plena entrevista para distraerlo o tratar de hacerlo enojar. En un momento tenso, le tuve que pedir al tosedor que se retire. Escuchen. Opereta fallida", escribió en redes en su momento el documentalista oficial y rentado Santiago Oría, en un posteo que fue retuiteado por el propio Milei, quien igualmente siguió concurriendo a ese mismo estudio para distintas entrevistas.