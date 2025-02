Un incendio se desató en un edificio en el barrio porteño de Puerto Madero. El inmueble cuenta con 30 pisos, lo que activó el Sistema Integrado de Seguridad. En el lugar trabajan efectivos de Bomberos de la Ciudad y el SAME. No se registraron fallecidos ni heridos, por el momento. Los rescatistas hicieron inspecciones minuciosas piso por piso y constataron que no quedaron personas atrapadas.

El foco se inició en el piso 11 de la Torre Renoir II, ubicada en la calle Marta Lynch 551, entre Aimé Paine y avenida de los Italianos. Diego Coria, jefe de Bomberos de la Ciudad, confirmó que el incendio comenzó "en una unidad en donde se alojan los aires acondicionados". La particularidad de este recinto, precisó en diálogo con la prensa, es que tiene rejillas en el techo, motivo por el cual el fuego se propagó a los pisos superiores.

Según señalaron, el siniestro “generó una densa cantidad de humo que dificultó la identificación precisa del foco ígneo”. Aunque por ahora se desconoce qué fue lo que inicio el fuego, la primera hipótesis indica que se trataría de un desperfecto en un aire acondicionado.

“Personal de emergencia se encuentra en el lugar realizando tareas de inspección y control”, mientras que cerca de 100 personas debieron ser evacuadas, precisaron. Asimismo, se comunicó que efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito de Bomberos de la Ciudad trabajan para sofocar las llamas y asistir a los residentes.



Desde el lugar de los hechos, el titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró: "Atendimos a 50 personas, dos están siendo oxigenadas, una mujer fue trasladad por una inhalación de humo considerable". En declaraciones televisivas, el especialista en emergentología aseguró que en el lugar están movilizadas 41 ambulancias, y que el hospital Argerich está en alerta ante el posible traslado de pacientes.

Mientras avanza el operativo en la zona, se aguardan pericias para determinar el origen del incendio. El tránsito en la zona permanece cortado sobre Marta Lynch, desde Juan Manso hasta la Costanera.



Hasta el momento informaron que no hay víctimas fatales ni trasladados a hospitales. Además, la evacuación del edificio se realizó en orden y sin pánico.