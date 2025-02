La premisa esencial del neoliberalismo de imponer lo financiero y devastar lo productivo se concreta con el atraso cambiario, ya que es la causa del deterioro tanto de los bienes transables como no-transables que conforman la totalidad de bienes y servicios que genera la sociedad (PIB).

El atraso cambiario implica sobrevaluar al peso. Consiste en manipular el dólar oficial, para que aumente a un ritmo inferior a los precios. Es una de las bases, además, del “carry trade”, como “timba” organizada por el gobierno, utilizando el Estado.

El hecho de disminuir el crawling peg del 2% al 1% no es otra cosa que profundizar la “bicicleta financiera” (carry trade) para que los sectores financiarizados logren suculentos beneficios.

Dólar devaluado es sinónimo de inflación en dólares, que impulsa a las importaciones “subsidiadas” y liquida a las exportaciones intensivas en trabajo, por pérdida de competitividad de la producción argentina. Esto último se explica porque los costos de mano de obra (salarios), materia prima, y gastos generales en dólares se ven aumentados y así resulta imposible competir para la producción nacional, provocando la ruina paulatina del aparato productivo.

Se trata de una operación de “pinza”: por un lado se genera recesión arrasando el mercado interno y por el otro se abren importaciones superfluas, que significan el golpe de gracia de la demolición del aparato productivo.

El daño que genera el atraso cambiario, tanto en transables como en no-transables, explica el cierre de 11.931 empresas y más de 200 mil nuevos desempleados. La capacidad instalada apenas supera el 50%, lo que niega un posible aumento de productividad. Por ende, si los bienes y servicios que genera la sociedad están atrofiados en su crecimiento; sumado a salarios y jubilaciones de hambre, suponer aumento de actividad en 2025 es una falacia, ya que solo podrá haber –a lo sumo- rebote de una caída pronunciada anterior.

El atraso cambiario y el negativo de cuenta corriente exigirá mayor endeudamiento. En 2024, el gobierno de Milei pasó a acumular un negativo hasta noviembre, según CIFRA, por más de 2.200 millones de dólares. Por ende, acrecentó el aumento de la deuda pública: según la Secretaría de Finanzas, la misma a noviembre 2024 trepó a 464.258 millones de dólares, mientras que al asumir Milei llegaba a 370.700 millones de dólares, una suba de 93.558 millones de dólares en once meses.

Según Hannah Arendt: “Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que no distingue entre verdad y mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal: un pueblo privado del poder de pensar”.

Contador público y economista.