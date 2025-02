La imagen es una caldera y un ministro Luis Caputo sudoroso que palea dólares a las llamas para mantenerla encendida. Está agotado, dibujó la inflación y engañó con una baja sospechosa, porque los precios subieron (¿se adelantaron?). El gobierno quiere llegar a octubre con el sueño oligárquico del Perón gorila. Pero el Perón popular dijo que la única verdad es la realidad, que se empeña en mostrar el precio inalcanzable de la carne, el cierre de industrias y el salario minimizado. Y en el medio le salió un grano con Milo J. y miles de adolescentes que recibieron del Ministerio de Justicia una clase práctica sobre censura y derechos humanos.

La caldera de quemar dólares y un clima recalentado por la ausencia del gobierno nacional en la lucha contra los incendios que arrasaron decenas de miles de hectáreas; por el retraso del combustible que esperaban del FMI para frenar el dólar y la inflación, y por el comienzo de un año electoral con un descenso de la imagen presidencial, fueron el marco del debate en el Congreso del proyecto de ley de ficha limpia que busca proscribir a Cristina Kirchner.

La estrategia oficial para comenzar la campaña electoral era una campaña sucia contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por la inseguridad, más los proyectos legislativos de suspensión de las PASO y de proscripción a Cristina Kirchner, o al menos desgastar su posible candidatura.

Pero no tuvo suerte. El discurso en Davos con el que Javier Milei quiso recuperar centralidad internacional, le salió por la culata y provocó fuertes repudios en ese plano y una enorme movilización muy transversal en todo el país. La imagen positiva medida por sus encuestadoras amigas cayó varios puntos. Incluso dijeron que por primera vez, la imagen negativa superaba a la positiva.

La falta de respuesta a los incendios mantuvo caída la imagen. Y cuando empezaba con el discurso de la inseguridad en la provincia, se escaparon por enésima vez varios presos de una comisaría porteña, recrudecieron los asesinatos narcos en Rosario y se produjo la rebelión de los gendarmes. En comparación, el gobernador bonaerense salió mejor parado con un índice de 5,2 homicidios cada cien mil personas, más bajo que el promedio.

En vez de servir como escenario de denigración de la ex presidenta Cristina Kirchner, cuyos cargos han sido difundidos hasta el cansancio, el debate sobre Ficha Limpia se convirtió en una catarata de denuncias contra los acusadores. Causaron más impresión las denuncias de corrupción contra el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo y varios de sus integrantes y contra el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, por sus contactos con narcos convictos en Estados Unidos. El ex ministro Martín Soria recordó que la legisladora libertaria rionegrina, Lorena Villaverde, tenía denuncias por estafa.

Hubo mención también a la manipulación de jueces y fiscales por el ex presidente Mauricio Macri para perseguir a Cristina Kirchner. Macri tiene más de cien denuncias dormidas en los tribunales, la mayoría por favorecer a sus empresas cuando ejerció la presidencia. Mientras debatían Ficha Limpia se conocía la rebelión de jueces y camaristas del fuero federal a raíz de los manejos del ex presidente para no pagar al Estado la deuda de sus empresas por el Correo.

Enviar el proyecto de ley fue una equivocación del gobierno. Los cargos contra Cristina Kirchner han sido tan propagados que ya son muy conocidos, en cambio el intento de promover esta ley confirmó abiertamente el objetivo político de la persecución judicial. Además reveló la podredumbre en las mismas bancadas que la impulsaron y cohesionó las filas del bloque de Unión por la Patria. Ninguno de sus integrantes votó a favor de la ley por lo que es previsible que no logre pasar en el Senado.

La prohibición del espectáculo que iba a presentar el cantante Milo J. en la ex ESMA no fue evaluada en su verdadera dimensión. Se puso el acento en el tema de la censura, que de por sí ya es grave. Pero también desmintió algunas de las falsas verdades que instaló el oficialismo sobre la naturaleza de las nuevas generaciones.

El espectáculo, que motivó la desesperación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y de su secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, reunía todos los requisitos, desde salida de emergencia, baños químicos y hasta generadores propios. El ministerio y el secretario de Derechos Humanos presentaron una denuncia sin pruebas sobre la falta de esos requisitos y la jueza María Alejandra Biotti suspendió el espectáculo.

Se habían anotado 15 mil chicos para participar y se esperaba que lo hicieran alrededor de 20 mil. Milo tiene 18 años y sus decenas de miles de seguidores rondan esa edad. Es probable que para muchos de ellos sería la primera aproximación a un sitio de la Memoria como la ex ESMA. Tres horas antes, cuando se suspendió, ya había una cola de tres cuadras de pibes que, de pronto, fueron invadidos por carros de asalto, camiones hidrantes, ambulancias y móviles policiales para impedirles que asistieran al espectáculo.

Al tratar de impedir un acto por los derechos humanos, el ministro generó un acto mil veces más pedagógico sobre la censura y los derechos humanos. Esos pibes se lo van a acordar toda la vida, como les pasó a muchos setentistas con el “rompan todo” de Billy Bond en el Luna Park, que se acaba de conmemorar, 52 años después.

Ese mismo día, Milei retuiteaba ataques contra la cantante María Becerra, que en un espectáculo en Neuquén había hablado en solidaridad con los damnificados por los incendios en el sur. En la marcha en repudio al discurso de Milei en Davos fue impresionante la forma como decenas o centenas de pibas se amontonaron frente al balcón donde estaba Lali Espósito, a quien Milei llama “Ladri Depósito”. Y todas las pibas cantaban “Fanático”, la canción que la cantante dedicó al presidente.

Milo, Wos, Trueno, Dillom, Lali, María Becerra, Taichu y otros artistas como ellos son emergentes de una generación que, según las encuestas, sería reaccionaria, no solidaria, individualista y demás características que describirían a un votante libertario.

Ellos demuestran lo contrario. Es interesante, porque antes de ellos había una continuidad musical y de tradiciones parecidas, mezclados en el rock nacional, varios con alguna forma de compromiso social. Hubo un corte a esa tradición al mismo tiempo que surgía un fenómeno nuevo. Primero fue en las batallas de gallos espontáneas en Parque Rivadavia, hasta dar forma a un movimiento musical representativo de las generaciones más nuevas.

Es una marca generacional muy fuerte. No es un posicionamiento partidario, sino social, lo que los hermana con sus antecesores del rock nacional. Muchos de ellos se solidarizaron con Milo J. En una de sus canciones Milo J. introdujo algunas estrofas de Los Dinosaurios, de Charly García.

Hay una lectura interesante de este fenómeno, varios de cuyos exponentes se han convertido en el blanco de los ataques de la patota de tuiteros presidenciales y del mismo presidente. Estos chicos lo sacan de su lugar de confort donde él imagina una juventud convertida en futuros lobos de sus hermanos.