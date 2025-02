Resistir. Esa fue la premisa con la que diversas organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos se congregaron ayer viernes desde las 17 en la Plaza de Mayo para dar comienzo a la Marcha de la Resistencia, que durará 24 horas, hasta el mismo horario del sábado. La convocatoria surgió de la propuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital en la reunión multisectorial que tuvo lugar a principios de febrero en la Casa de las Madres. “Es central acompañar a las Madres y a los compañeros de ATE Capital que están dando una lucha heroica”, dijo en diálogo con Página/12 el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Roberto Baradel.

“Compañeros y compañeras, siendo las 17 damos comienzo a la Marcha de la Resistencia”, se escuchó por los parlantes apostados en uno de los costados de la Pirámide de Mayo, para iniciar la reedición de la histórica marcha que promovieron en 1981 las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante la última dictadura cívico-militar. Luego de los aplausos y el vitoreo, inmediatamente los bombos y las trompetas dieron paso a la melodía con la que la gente comenzó a cantar un clásico: “A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido”. Al mismo tiempo inició la marcha alrededor de la Pirámide, con la columna de ATE Capital encabezada por una extensa bandera horizontal con los colores de la bandera argentina y la inscripción del lema de la convocatoria: “Una memoria que arde, una lucha que no se apaga”. La columna del sindicato de estatales fue de las más nutridas y coloridas, con sombrillas verdes y blancas y también con los colores del arcoíris, en representación del orgullo de la diversidad sexual. Colgadas en las rejas se destacaban las banderas de diversas juntas internas de ATE, como las del Hospital Ramos Mejía, la Casa de Moneda y (ex) Ministerios como el de Educación, Justicia y Energía, acompañadas de imágenes con la cara de Eva Perón, Juan Domingo Perón y Germán Abdala.

La presencia del gremialismo fue plural. Diversos sindicatos de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) estuvieron presentes, entre ellos la CTERA, La Bancaria, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones (Uettel) y el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zona Oeste. También dijeron presente sindicatos del gremio de docentes universitarios, que se ubicaron junto con las banderas de los cuatro centros de estudiantes de la UBA que el peronismo kirchnerista recuperó en 2024: los de las facultades de Ciencias Sociales (CECSo); Filosofía y Letras (CEFyL); Arquitectura, Diseño y Urbanismo (CeFADU); y Ciencias Exactas y Naturales (CECEN). También se congregaron partidos políticos de diversas extracciones, como La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kilómetro Cero (espacio referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof), el Peronismo Militante, Puebla, el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido de los Trabajadores Socialistas; y no faltaron organizaciones sociales como Inquilinos Agrupados, que colgó junto al escenario una bandera con la inscripción: “Basta de abuso inmobiliario”.

En diálogo con Página/12, el dirigente sindical Roberto Baradel calificó de "trascendental" la marcha iniciada hoy. "Es central acompañar a las Madres y a los compañeros de ATE Capital que están dando una lucha heroica en defensa no solo de los puestos de trabajo, sino en defensa del Estado", resaltó y añadió que "la Ctera es parte fundamental de la construcción de unidad de las diferentes organizaciones de todos aquellos que el Gobierno trata de construir como enemigos internos para eliminar cualquier tipo de resistencia a las políticas de ajuste y de represión". Por su parte, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina, Eduardo Tavani, dijo a este diario que "quienes se movilizan están expresando y dando cuenta de una realidad oprobiosa" y aseguró que la Marcha de la Resistencia es fundamental para "enfrentar un momento historico sumamente doloroso".

La llegada de la camioneta de las Madres generó una ola de aplausos. En pocos minutos, quedó instalado el gazebo en el cual se podían adquirir remeras, llaveros, pines, gorras y tazas con la inscripción de los característicos pañuelos blancos. A pocos metros se encontraba otra carpa, el de la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común. En su interior, junto a una imagen del Padre Mugica, se encontraba Luis, uno de los asistentes de la movilización, buscando resguardo de la lluvia. “Lo que pasó en la exESMA con la censura del artista joven [Milo J] me indignó tanto que quise venir, porque algo hay que hacer", aseguró a este diario. En uno de los costados de la Piramide se encontraba Aylén, quien asistió para apoyar “esta lucha masiva y colectiva en conmemoración a la memoria y la resistencia”. En diálogo con Página/12, Aylén consideró que "un pueblo sin memoria no tiene identidad y tampoco tiene futuro” y se refirió a falta de conducción de la dirigencia. “Yo entiendo las tensiones entre referentes políticos y gremiales, pero no es momento para estar quietos, sino de que los dirigentes estén a tono con la demanda del pueblo”, pidió.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli