De espaldas de la Casa Rosada y de frente a la pirámide alrededor de la que marcha desde hace décadas, Carmen Arias recordó a Hebe de Bonafini, referente del colectivo de Madres de Plaza de Mayo que ella integra: "Ella decía que las marchas debían ser de los jóvenes y los trabajadores. Le quiero agradecer a los sindicatos que se han unido en esta marcha y les quiero pedir que no sea la única. Tenemos que seguir haciendo todo lo necesario contra este gobierno fascista”. El recuerdo fue al cierre de la Marcha de la Resistencia resignificada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que estuvo acompañada por numerosos gremios de la CTA, organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales que consensuaron un posicionamiento frente al Gobierno de Javier Milei y la Libertad Avanza: “Nos declaramos en estado de alerta y movilización permanentes”, sostuvieron y completaron: “Nunca más es nunca más”.

Si se cuenta desde la primera edición de la Marcha de la Resistencia --que inauguraron las Madres de Plaza de Mayo en 1981 bajo la consigna de “aparición con vida” de sus hijes secuestrades y detenides por la dictadura cívico militar, que por entonces seguía cometiendo genocidio, y que culminó el sábado a las 17 tras 24 horas-- fue la número 44. “Intentamos estar a la altura. Las Madres siempre nos dejan la vara muy alta y nosotros lo hacemos con mucho respeto, con mucho cuidado. Nada de esto hubiera sido posible sin el camino y el ejemplo de lucha ininterrumpida que nos ofrecen ellas día tras día”, indicó Daniel Catalano, secretario general de la regional Capital de ATE, la cabeza de la convocatoria de la manifestación.

“Hoy, frente a un gobierno negacionista y apologista de la dictadura, que promueve discursos de odio, niega identidades, cercena derechos y busca anularnos, es más necesario que nunca seguir resistiendo y luchar en unidad para vencer. Una lucha que nunca se apagó y que no se apagará”, inauguró la lectura del documento consensuado que cerró la manifestación, pasadas las 17.

La ronda giró 24 horas sin parar, nutrida por un caudal de manifestantes que se fueron rotando a lo largo de la jornada. Hubo paraguas abiertos, banderas de diferentes espacios gremiales, sociales, y de derechos humanos que cubrieron las rejas que rodean la Pirámide de Mayo, militantes con pecheras y mucha gente suelta que se acercó. “El día y la noche ayudaron, no llovió, no hace un calor sofocante, hubo gente todo el tiempo acercando la solidaridad, deseando fuerza”, evaluó Paula Donadío, delegada de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos.

Esteban, por ejemplo, caminó varias vueltas el viernes. Solo. El sábado regresó con su nena de tres años al hombro. “Me pareció una convocatoria muy apropiada para los tiempos que corren. Y la Plaza de Mayo y las Madres cerca son también el contexto apropiado para reclamar”, evaluó junto a Página|12.

El anillo caminante fue grande durante las primeras horas, mermó un poco durante la noche y volvió a levar cerca del cierre. Las diferentes organizaciones convocantes –más de 30, entre las que se combinaron Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, como H.I.J.O.S., la Liga Argentina por los derechos humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (que montó un gazebo en la plaza), Curas de opción por los pobres, las dos CTA, CTERA, Suteba, los Metrodelegados, la UTEP, el movimiento Barrios de Pie, colectivo de actores y actrices, Anmar, agrupaciones estudiantiles, entre otros– replicaron una foto de todos los colectivos a los que el gobierno de Javier Milei atacó y ataca: trabajadores, derechos humanos, diversidades sexuales.

“No podemos permitir que avance un gobierno que cercena libertades y derechos, ataca a la clase trabajadora, avasalla los derechos de nuestras niñeces y adolescencias, ajusta a los sectores más vulnerados, persigue y estigmatiza a nuestros pueblos originarios, mientras los más poderosos incrementan sus fortunas, profundiza la desigualdad y amenaza a quienes no se alinean con sus políticas de odio”, plantearon en el documento de cierre.

Los referentes de esas agrupaciones se fueron turnando en la cabecera, detrás de la bandera con la consigna general “Una memoria que arde. Una lucha que no se apaga” y que tuvo en casi todo momento a Arias como figura central. “Era necesario estar marchando 24 horas para mostrarle a quienes todavía no se dieron cuenta que esto no puede seguir. Necesitamos que el pueblo pueda volver a vivir bien”, apuntó Cristina Caamaño, rectora de la Universidad de las Madres. A su lado caminaban los dirigentes docentes Roberto Baradel y Hugo Yasky. Detrás, el metrodelegado Roberto Pianelli y Catalano.

La banda de vientos y bombos no paró de tocar en las 24 horas, mechando melodías ultraescuchadas en esta clase de manifestaciones en la que la gente le pone la letra: “no nos han vencido”, “adonde vayan los iremos a buscar” y una que se suena fuerte desde el año pasado en concentraciones con inclinaciones peronistas: “Llamen al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón”. Los gazebos, alrededor de la ronda, ofrecieron bancos para descanso, charlas y microdebates; cobijo para comer algún sándwich o tomar un mate. Desde el escenario, diferentes voces se turnaron para arengar a continuar con la marcha, participaron varios artistas al anochecer. Al momento del cierre, dos trabajadores despedides de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación leyeron un documento consensuado.

El posicionamiento repasó los ataques de Milei, de su vicepresidenta Victoria Villarruel y de todo su gabinete contra el pueblo trabajador, el consenso del Nunca Más y los sectores más vulnerables del pueblo argentino. “El accionar del gobierno, con su persecución y violencia contra el pueblo trabajador, no sólo pone en peligro el sistema democrático. Su crueldad y ferocidad son la clave para posibilitar la cesión de la soberanía nacional, subordinarse a la estrategia neocolonial de los gobiernos de Estados Unidos e Israel y convertir a la Argentina en un enclave en el que el subsuelo y los recursos naturales pasen a dominio de los grandes capitales extranjeros”, denunciaron.

El documento cerró con una declaración de “estado de alerta y movilización permanentes hasta derrotar definitivamente a los que han puesto en peligro el ejemplo y el legado de quienes ofrendaron sus vidas por una Argentina libre, soberana, democrática, igualitaria y hermanada sin fronteras con todos los pueblos de Nuestra América y Abya Ayala”.