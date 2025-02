Un motociclista que escapaba de un control policial atropelló a varios chicos y a una mujer que tenía a su hija en brazos, quienes tomaban un helado sobre la vereda en la localidad bonaerense de José C. Paz.

El hecho tuvo lugar este último fin de semana en una heladería ubicada en la intersección de la ruta provincial 197 y la calle Polonia, cuando varias familias disfrutaban de tomar helado en medio del calor. En ese momento, un motociclista se subió a la vereda, atropelló a una menor y a una mujer que tenía en sus brazos a su hija, se dio a la fuga y allí embistió a otro chico.

Al comienzo se creyó que se trataba de alguien que estaba robando, pero este lunes la Municipalidad sacó un comunicado donde dio detalles de lo que realmente pasó.

“Habiéndose recepcionado varios llamados telefónicos sobre los hechos acaecidos acerca del supuesto robo cometido en el local comercial de helados, la Secretaría de Seguridad comunica que habiendo consultado con la Jefatura Distrital de José C. Paz, la misma informa que no se produjo ningún ilícito, a su vez notifican que no se recibió ninguna denuncia sobre el hecho”, indica el escrito.

En el comunicado sostienen que hablaron con los empleados del local, quienes explicaron que no sufrieron ningún robo, si no que el motociclista escapaba de un control.

“La Jefatura de Estación Policía Departamental de Seguridad José C. Paz inició un sumario por averiguación de ilícito”, agregaron.