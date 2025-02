Una nena de ocho años resultó herida de bala en un brazo como consecuencia de los disparos hacia un domicilio de zona norte. La niña estaba en la vivienda de barrio La Cerámica con su tía, cuando desde una moto dispararon contra la propiedad. Personal policial levantó tres vainas servidas y constató tres impactos de proyectiles en el frente de la casa. La pequeña fue trasladada para su atención médica al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y poco después fue dada de alta. Testimonios apuntan a un hecho vinculado con la violencia de género.

El ataque tuvo lugar durante la madrugada del domingo en la zona de Cruz Chica y República de Irak, cuando la niña fue alcanzada por uno de los disparos que partieron de personas que circulaban en moto. Uno de los proyectiles impactó en el brazo derecho de la nena, que fue rápidamente trasladada al efector de Baigorria y tras la atención médica recibió el alta.

Desde Fiscalía, se indicó que ocurrió alrededor de la 1 del domingo, cuando "personas no identificadas hasta el momento se desplazaban en moto y efectuaron disparos". Además de dar cuenta de las medidas en curso, señalaron que "hay testimonios que vinculan el caso a un posible hecho de violencia de género, pero la motivación se encuentra en investigación", en la unidad de Flagrancia.

"Este problema viene de años. Es una persona que consume y no sabíamos que iba a llegar a este extremo", relató en Canal 3 una mujer relacionada con las víctimas. Según indicó, el presunto agresor había ido a la casa donde estaba su expareja, en horas de la tarde. "Estaba bajo (efecto de) drogas y vino a querer llevarse a su hijo de dos años. Pero cada vez que se lo lleva, son muchas horas, el nene no toma la leche, no come, y no sabemos dónde lo lleva. (Ante la negativa), empezó a insultar con amenazas. Pensamos que era un dicho", dijo.

Más tarde, indicó, "se paró con otra persona en una moto roja, se acomodó el casco y empezó a disparar". La nena de ocho años estaba en la puerta del lado de adentro cuando recibió el disparo en el brazo.

Al mismo tiempo, planteó: "Tenemos miedo. Queremos que vaya preso porque la va a matar. Nosotros somos gente trabajadora, acá la gente nos conoce. Ella no puede salir, te da impotencia, te da bronca. Ella busca la comida en un comedor".

Y pidió: "Hay que invertir plata para estos casos de violencia de género, ayudar a mujeres vulnerables que no tienen herramientas para salir adelante".