"No hubo dolo, ni delito ni corrupción", enfatizó el ministro de Economía, Luis Caputo, atajándose de los cargos que empiezan a hacerse contra la intervención del presidente, Javier Milei, en la promoción de la criptomoneda conocida como $Libra, aunque su nombre formal en el contrato de suscripción aparece como SPL.

Convertido en primera línea de defensa del presidente (el reportaje de Milei salió al aire dos horas después de la publicación del que hizo Caputo), el ministro señaló que la responsabilidad del presidente en la operación de la cripto $Libra "se limita a un error, que rápidamente reconoció".

En la entrevista grabada con el canal de noticias A24, Caputo respondió, ante el señalamiento del derrumbe de las acciones, la caída de los bonos de deuda y la suba de los dólares financieros, que la polémica por el tema cripto "no ha tenido gran impacto en los mercados, cayeron un poco, pero por ejemplo, no recibí ningún mensaje del exterior, ni uno".

"Argentina está en un cambio de ciclo, en el medio hay volatilidad de corto plazo producto de las noticias; no importa eso, lo importante es que no va a cambiar la tendencia; nosotros vamos a seguir con la disciplina fiscal". Lo que suceda en los mercados, subrayó, "no cambia en nada la política económica, eso es lo importante".

También intentó desmarcar a Milei de la operación de exponencial suba de la cotización y posterior derumbe, dejando beneficios millonarios para muy pocos y un serio perjuicio para muchos que fueron motivados por Milei a entrar. Se trató de "una declaración que hizo el presidente desde su cuenta personal, no hay cuentas públicas involucradas", dijo, y explicó que el sentido de esa declaración "fue difundir un proyecto que creyó que era a favor de Argentina, que iba a generar crecimiento.

Frente a la advertencia de que no se trata de una cuenta personal ajena a su condición de presidente, cargo que ejerce de manera permanente, Caputo respondió, con el mismo énfasis recargado que utilizó en varios pasajes de la entrevista, que "si algo se valora de este presidente, además de todo lo que está haciendo, es esa honestidad brutal, esa transparencia que tiene. con este presidente, voy a la guerra".

Luego dijo que era "absurdo" que alguien pudiera calificar de "estafador al presidente, no resiste ningún análisis". Justificó además que haya dicho que no entiende del mundo cripto y ello lo pueda haber inducido a equivocarse. "Yo tampoco lo entiendo, por más que me lo expliquen. Es un mundo extraño, hay timberos, claro, hay de todo".

Caputo volvió a restarle importancia, como hizo en varios pasajes, al episodio. "Esto no perjudicó a nadie acá, ni a los jubilados, ni a los asalariados, no es un tema grave. Grave es lo que recibimos nosotros", dijo en relación al anterior gobierno.

Y al ser consultado si al presidente "lo usaron", induciéndolo a promover el lanzamiento de la nueva moneda, Caputo respondió: "No lo sé, seguramente, no hablé del tema con él". Negó, a su vez, que la intención haya sido promover un activo financiero. "No, lo que alentó fue un proyecto favorable a la economía argentina".

El ministro de Economía aseguró que no conocía el respaldo que uba a publicar Milei en su cuenta de la red X el viernes al atardecer. Caputo asegura que estuvo en tareas referidas a sus funciones ese viernes durante la tarde y parte de la noche, y que a partir de las 21 horas (dos horas después que Milei tuiteara en favor de $Libra) mantuvo un chat con el presidente. "Hablamos de temas de economía, pero en ningún momento mencionamos nada de esa criptomoneda, es decir que no era un tema importante".

Superávit fiscal

Por otra parte, el ministro resaltó que "estamos anunciando hoy el superávit de enero. Superávit récord; la economía está recuperando, los salarios están recuperando, es el noveno mes que se recuperan los salarios". Y consideró que "a la gente le importa que baje la inflación y se recuperen los salarios" y "a las empresas, que bajen los impuestos y la economía crezca".



El Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero en enero, esta vez por $599.753 millones, luego del pago de intereses por $ 1.835.112 millones. El superávit primario fue de $2.434.865 millones (aproximadamente 0,3% del PIB) en enero y el financiero estuvo alrededor del 0,1% del PIB.