El frente del estadio cubierto de Newell’s apareció ayer a la mañana con pintadas que atacaron la figura de Maximiliano Rodríguez. “La culpa es de MR11 (Maxi Rodríguez) y no de (Mariano) Soso”, decía una de la pintadas. En otra, aún más insólita, se leía: ”Habló mucho y jugó poco, el más soberbio”. Pero la Fiera está alejado de la vida deportiva e institucional de Newell’s. Su nombre aparece cuando se abre la posibilidad de las elecciones para julio en el club pero el ídolo leproso no dio ninguna señal de querer involucrarse. Por lo cual no se descarta que las pintadas sean una cargada de hinchas de Central para enturbiar aún más el clima que se vive en el parque Independencia.