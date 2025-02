El apoyo explícito que Maximiliano Pullaro le brindó al presidente Javier Milei tras el escándalo de la cripto estafa no le sirvió al gobierno provincial para obtener rédito. Al día siguiente, dos alfiles de la Casa Gris fueron hasta la Rosada por enésima vez para insistir en que Nación repare las rutas nacionales, o bien ceda el mantenimiento a Provincia. Pero volvieron sin respuesta y con la certeza de que el gobierno federal no tiene en agenda reactivar obra pública, al menos en lo que a seguridad vial se refiere.

"La falta de inversión de Nación en las rutas pone en riesgo la vida de los santafesinos", se quejó ayer Lisandro Enrico, titular de Obras Públicas, de regreso con su par de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, tras una audiencia con funcionarios de la cartera de Hacienda nacional. "Una solución sería que las rutas pasen a la Provincia para hacer las reparaciones necesarias", agregó pero confesó que no consiguieron tal propósito, a pesar de que el año pasado hubo una promesa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en ese sentido.

Esta vez quienes recibieron a los santafesinos fueron el secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Martín Maccarone; el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, y el director Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy. Y los mandaron de vuelta y con las manos vacías, como ocurrió a lo largo de 2024.

"Vinimos por decimotercera vez hasta acá por la situación de las rutas nacionales, por la demora y la falta de inversión que tiene el Gobierno nacional en la reparación de rutas, con lo peligroso que es para el interior del país. Solicitamos, como el año pasado, que se cumplan los compromisos de reparación de rutas, caso contrario, el Gobierno de Santa Fe está dispuesto a tomar rutas nacionales para hacer un esquema y pasarlas a la provincia", alegó Enrico.

El pedido más urgente a Nación apunta a reactivar obras de reparación en las rutas 33, 11 y 178, corredores neurálgicos del tránsito vehicular y del flujo de cargas en toda la provincia. "La respuesta fue que no tienen fondos y que no la van a hacer, lo cual es una mala noticia porque son rutas que están en muy mal estado, junto con otras", se asombró Enrico, aunque fue lo mismo que le dijeron las tantas visitas anteriores por lo mismo.

Luego, Santa Fe reiteró el plan propuesto para tomar a su cargo el mantenimiento de la ruta A012, que circunvala Rosario y une la autopista a Buenos Aires con la que lleva a Santa Fe y conecta el polo portuario. "Nosotros podemos hacer un plan de mejora, se lo explicamos, pero no tuvimos respuesta. Vamos a seguir insistiendo y reclamando hasta que empiecen a hacer reparaciones y mantenimiento de rutas nacionales, que son las que le corresponden al presidente Milei", enfatizó el titular de Obras Públicas.

La agenda nacional, previsiblemente, pasa fundamentalmente por la inusitada crisis política que tiene al presidente en el ojo de la tormenta por la estafa cometida con la cripto moneda $Libra, que él se esmeró en promocionar el viernes pasado. Mal podían esperar los santafesinos a traerse quizás una señal mejor, a pesar de que Pullaro fue el primer gobernador en salir a bancar al jefe de Estado.

Es que, además, el área de Vialidad viene de un recambio tras otro de funcionarios, siempre jaqueado por la falta de presupuesto y las demandas que se acumulan en todo el país. "Esta es la tercera generación de funcionarios que nos recibe, con lo cual no son buenas las noticias. El Gobierno Nacional tiene que entender que no invertir en mantener una ruta nacional hace que la gente se accidente. Por eso estamos marcando esta cuestión y diciéndoles que si no pueden reparar las rutas nacionales, pásenla al Gobierno de la Provincia, que el gobernador Pullaro está dispuesto a tomarla", remarcó Enrico.

Y agregó que la Casa Rosada "no puede decir que no le interesa la obra pública porque está jugando con la vida de la gente. Por eso somos la provincia que más presiona, que más reclama y lo vamos a seguir haciendo".

Como contracara, el ministro puso de ejemplo el plan de obras que encaró en la autopista Brigadier López, que a pesar de recaudar peaje abunda en baches y deterioro de calzada.

"Estamos arreglándola, yqueremos eso para las rutas nacionales, una solución de fondo, no parches de tapar un pocito. "Una de esas soluciones es que las rutas pasen a la provincia para hacer las reparaciones a través de un sistema de participación privada", reiteró.