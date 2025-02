El escándalo de la criptomoneda $LIBRA que Javier Milei dice no haber promocionado sino difundido, tiene en una segunda línea, como denunciante, a un importante empresario del sector digital. Se trata de Diógenes Casares, quien en una entrevista manifestó que un funcionario del gobierno nacional cobró a cambio del tuit.

Casares se lo contó a la periodista Laura Shin, experta en bitcoins, del medio Unchained Crypto. “Recibí un mensaje de alguien a quien respeto quien me aseguró que a un funcionario del Gobierno se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría, lo que sea, y según me dijeron era de un alto rango del Gobierno”, afirmó, tras lo cual ya se pidió que sea citado a declarar como testigo.

El empresario es hijo de los pioneros en los negocios digitales, Wenceslao Casares, el creador de Patagon y el argentino con más bitcoins en la historia. En la entrevista, Casares manifestó lo siguiente: “Creo que hay una mezcla de ignorancia y creo que también había un funcionario de alto rango que fue el que impulsó esto. No creo que Milei se despertara un dia y dijera 'voy a promocionar este token' o 'creo que debería hacer esto'. Creo que fue alguien muy cercano en su gabinete pero no fueron muchas las personas que podrían haber tenido un acceso más directo o regular a las personas de la industria”.

Un día después del comienzo del escándalo, el 15 de febrero, Casares se había referido al tema en Twitter y no dudó en decir que se pagaron cinco millones de dólares. Además, adjuntó mensajes que luego fueron borrados pero que llegaron a ser difundidos por televisión.

En la entrevista con Shin, Casares dijo que en el ambiente de las bitcoins se hablaba desde “hacía dos o tres semanas” de que el gobierno argentino podía llegar a lanzar una “meme coin”. Lo cual iría en contra del relato del propio Milei, que aseguró que publicó el tuit sin saber qué era.

Además, Casares afirmó haber tenido acceso a los chats de Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures, que se fotografió con Milei en la Casa Rosada. Davis decía allí que podía “controlar” a Milei a través de dinero entregado a Karina Milei. Pese a que Casares dice que vio los mensajes, Davis niega que existan.

“Recibí un mensaje de alguien de una empresa de capital de riesgo con un mensaje de Hayden, que es la pieza central para reunir a todos los influencers y personas que tratan de influir en el gobierno argentino", contó el empresario. "Esto fue en diciembre y Hayden básicamente estaba diciendo que podía conseguir, utilizaba improperios, pero que podía conseguir que Milei publicara lo que quisiera si pasaba por este funcionario del gobierno y básicamente pagaba dinero”, añadió.

Estas declaraciones llevaron a que el abogado Gregorio Dalbón pida a la jueza María Servini, a cargo de la causa, que cite a Casares como testigo. “Con el fin de esclarecer estos hechos y verificar la veracidad de sus afirmaciones, resulta fundamental su declaración testimonial bajo juramento de ley”, expresó el letrado.

Agrega en su escrito: “En virtud de las recientes declaraciones públicas efectuadas por Diógenes Casares en el reconocido programa de streaming 'Unchained', con difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, en las que brindó información de extrema relevancia para la presente investigación, se solicitará a V.S. que cite al nombrado a los efectos de prestar declaración testimonial”.

Por otra parte, Casares dejó en claro que no quiere a dar a publicidad el nombre del funcionario que habría cobrado: “Me dijeron quién era pero no lo voy a decir porque no puedo confirmarlo y eso me preocupó mucho hasta el punto en que me comuniqué con un grupo de personas de la industria en argentina y también con dos políticos a los que envié un mensaje. Uno de los más conocidos es Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente, que no sabía que ningún tipo de token se iba a lanzar, que habría un token oficial del Gobierno”. Se verá qué sucede si es citado por la Justicia argentina.

El tema tiene un rebote tan grande a nivel internacional, se impone con el 40 por ciento de los votos en una encuesta tuitera de Laura Shin, la periodista que entrevistó a Casares, respecto de los temas a tratar en su programa el próximo viernes.