El viceministro de Política Criminal de Paraguay, Víctor Benítez, reconoció que "casi todas" las penitenciarías del país afrontan una "sobrepoblación", agravada particularmente por la cantidad de reclusos bajo prisión preventiva.



"La población penitenciaria es hoy en día de 18.956 personas privadas de libertad para una capacidad poblacional de poco más de 10.200. Entonces, estamos con sobrepoblación en casi todas las penitenciarias", declaró Benítez a la radio ABC Cardinal.



Benítez se pronunció después de que circulara en redes sociales una fotografía en la que se observa a decenas de presos que aparentemente duermen en el piso de un pasillo de la penitenciaría del departamento de Concepción (norte).



Consultado al respecto, el funcionario admitió que la foto corresponde al pabellón F del centro de reclusión, donde, aseguró, permanecen "simpatizantes" de un grupo criminal que no identificó y que -dijo- no pueden ser distribuidos en otras zonas.



Según el viceministro, ese centro tiene capacidad para albergar a aproximadamente 800 personas, pero en la actualidad cuenta con una población de 1.796 privados de libertad. "El hacinamiento hace que el trabajo diario se haga difícil, pero (hay que) mencionar que no toda la situación es la misma en todos los pabellones, ni en todas las penitenciarías", afirmó.



En ese sentido, Benítez anunció que esperan habilitar tres nuevas penitenciarías con unas 3.700 plazas para paliar el problema del hacinamiento. De igual forma, instó a la Justicia a no abusar de la prisión preventiva para evitar la superpoblación carcelaria.



En su anuario estadístico de 2024, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) advirtió sobre la problemática de hacinamiento carcelario, en especial en las penitenciarías del interior del país, y de un "abuso de la prisión preventiva". Según el MNP, un 57 % de los reclusos en Paraguay, es decir, 10.116 internos, está bajo prisión preventiva, sin condena en firme.



Además, indicó que el mayor índice de hacinamiento del país se registra en la penitenciaría de San Pedro, estimado en un 1.076 %, ya que alberga a 1.592 presos pese a que su capacidad, de acuerdo con los estándares de derechos humanos, es de 148 personas.



Le siguen la cárcel de Ciudad del Este, localidad fronteriza con Brasil, con el 886 % de índice de ocupación, y la de Emboscada, con un 774 %. La prisión de Concepción tiene un índice de hacinamiento del 421 %.