Rosario registró 67 casos de dengue en lo que va del año, de los cuales solo dos son importados. Si bien la cifra es considerablemente menor a la registrada en el mismo período del año pasado, desde la municipalidad advierten un aumento en el número de casos para las próximas semanas e insisten con sostener los cuidados. “Estamos en un momento en donde empieza a acelerarse la reproducción de los mosquitos que transmiten la enfermedad y seguramente vamos a estar en semanas en que los casos aumenten”, explicó Soledad Rodríguez, secretaria de Salud Pública local. “Hoy prácticamente en todos los distritos de la ciudad tenemos mosquitos infectados que transmiten la enfermedad”, añadió.

El municipio difundió este viernes los datos epidemiológicos correspondientes a la semana número siete, que marcan un total de 67 casos registrados en Rosario. De ese total, apenas dos corresponden a casos importados por personas que viajaron al exterior. “El resto son todos autóctonos. Es decir que la enfermedad ya circula en nuestra ciudad”, explicó la funcionaria en conferencia de prensa. “Todos los pacientes han cursado la enfermedad ambulatoria y algunos han requerido internación, pero con buena evolución. Hemos tenido una situación de dengue grave que evolucionó favorablemente y hasta el momento ningún fallecido”, detalló.

Este sábado se conocerán los datos correspondientes a la semana ocho, donde ya se proyecta una suba de casos para la ciudad: “Estamos en un momento en donde empieza a acelerarse la reproducción de los mosquitos que transmiten la enfermedad y seguramente vamos a estar en semanas en que los casos aumenten. Es importante mencionar que estuvimos varias semanas con pocos casos, pero en áreas predominantes. Hoy prácticamente en todos los distritos de la ciudad tenemos mosquitos infectados que transmiten la enfermedad”.

Si bien piden no bajar la guardia, el número de casos se mantiene muy por debajo de lo registrado en 2024, cuando a esta altura del año se contabilizaban más de 2 mil personas con dengue en la ciudad. No obstante, las olas de calor, sumado al período de lluvias, generan un “combo ideal” para la proliferación de los mosquitos. “El mosquito en sí mismo tiene un ciclo vital en donde los meses de marzo y abril, antes del invierno, redobla la apuesta y aumenta su reproducción. Históricamente son los meses más complicados”, advirtió Rodríguez.

En esa misma línea, la funcionaria llamó a la población a mantener los cuidados de cara a las próximas semanas. “En este momento lo más importante es recordar que si no hay mosquitos no hay dengue. No aflojemos con quitar reservorios y, si salimos, usar repelentes. Además, si tengo síntomas que pueden ser compatibles con el dengue, es importante ir al médico para que se nos haga el diagnóstico por laboratorio”, detalló. Y añadió: “Hay que recordar que las personas embarazadas, o las personas mayores tienen más posibilidades de tener un caso grave de dengue”.

En el área de salud local ponen especial énfasis en la importancia de constatar por medio de un análisis, las sospechas de enfermedad. “Hoy en cualquier lugar de la ciudad nuestra red detecta un resultado positivo de laboratorio. Eso nos permite identificar a la persona y podemos acerarnos, para darle las pautas de alarma a esas personas y a sus familias. Eso lo hace nuestra red de salud, pero si no hay consulta no es posible”, señaló la funcionaria.

Rodríguez también brindó detalles de la campaña de vacunación contra el dengue que está llevando adelante la provincia: “Hoy en la ciudad hay unos 26.300 vacunados con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la provincia, que también fueron acordados en su momento por la Nación. Son personas de 15 a 19 años de barrios priorizados, personas de más de 59 años, y personas que hayan tenido la enfermedad durante la temporada 2023 y 2024. La campaña está activa en todas las dependencias públicas”.