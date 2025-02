Nada le cambia a Newell’s su lamentable presente. Los dirigentes hace tiempo que tiene como única idea cambiar de entrenador con frecuencia. Ayer debutó Cristian Fabbiani y el equipo cayó ante Barracas Central en un partido donde los leprosos salieron a la cancha con línea de cinco en el fondo y a los dos minutos ya perdían.

El nuevo entrenador jugó con dos delanteros recién en los últimos minutos pero fue una decisión que llegó tarde. Duarte marcó el segundo con un derechazo al ángulo en tiempo de descuento para darle a los rojinegros la sexta derrota del campeonato.

Newell’s salió a jugar como si enfrente estuviera el puntero del torneo. Se plantó con cinco defensores en el fondo porque aspiró a que no le conviertan goles. Ese era el primer objetivo. A los pocos segundos la Lepra se encontró en desventaja y ante un Barracas Central que salió a la cancha con un solo delantero, el mismo que se coló entre Salcedo y Cuesta con un pase desde atrás de mitad de cancha para quedar frente a Navas. Candia, en la primera pelota, puso al local en ventaja y dejó a Newell’s enredado de su apática apuesta táctica.

Es que la intención de especular con el resultado no le duró nada al equipo y casi desde el comienzo se encontró con la urgencia de llegar al gol. Y con solo tres volantes en el mediocampo Banega no tenía con quien jugar. Así el primer tiempo se vio a Newell’s con la pelota pero sin generar nada en el área local. La única jugada de riesgo fue gol de García pero no se convalidó por posición adelantada.

Newell's tiene problemas para jugar al fútbol y eso se ratifica en cada partido. Imagen: Fotobaires.

Fabbiani mantuvo la línea de cinco en el fondo para el segundo tiempo. Una decisión que sin dudas no alentaba a solucionar algunos de todos los problemas ofensivos que cargó el rojinegro. Barracas Central, con las gambetas de Barrios y el juego inofensivo de los rojinegros tenía todo controlado.

No reaccionó Newell’s en el segundo tiempo y tampoco Fabbiani. El equipo se mostró pasivo para defender y Navas, con dos atajadas en remates de larga distancia, evitó el segundo en los primeros minutos. El primer cambio del técnico fue para incluir a Tabares, y recién a falta de media hora para el final el técnico hizo una variante con mirada ofensiva: ingresó Maroni, aunque la Lepra seguía sin renunciar a su línea de cinco en el fondo.

Newell’s tiene muchos problemas para jugar al fútbol y cada fallo arbitral que lo perjudica tiene mayor influencia. A la Lepra no le cobraron un claro penal a favor por mano de Mater en el área. El árbitro ni siquiera fue llamado a ver las imágenes.

Los últimos minutos tuvieron a González y Funez en cancha y el equipo puso muchas pelotas en el área. Pero la única que fue al arco fue un derechazo espectacular de Duarte para superar a Navas y sellar la victoria local.

2 Barracas Central

Ledesma

Mater

Jappert

Rak

De Martini

Insúa

Miloc

Rosané

N. Barrios

Morales

Candia

DT: Darío Insua

0 Newell’s

Navas

Montero

Lollo

Salcedo

Cuesta

Calderara

Herrera

Banega

Méndez

Silvetti

García

DT: Cristian Fabbiani

Goles: 2m Candia (BC). ST: 45m Duarte (BC)

Cambios: ST: 11m Tabares por Calderara (N), 13m Maroni y Sotelo por Méndez y Silvetti (N), 17m Duarte por Barrios (BC), 30m Funez y González por Herrera y García (N), 33m Porra por Candia (BC), 38m Rafael Barrios y Bruera por Mater y Morales (BC),

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Arsenal (local Barracas Central)