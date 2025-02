La gravedad de la criptoestafa protagonizada por el presidente Javier Milei escaló a una dimensión tal que la reconocida revista Forbes lo comparó en su portada con “el robo más grande de la historia” en el mundo de las criptomonedas.

El artículo que pone el foco en la responsabilidad del mandatario argentino y la investigación por su presunta participación en el fraude es un revés más que no solo recibe la administración de La Libertad Avanza (LLA) sino que asesta de lleno en lo que queda de credibilidad en la economía argentina.





Según Forbes, “el robo más grande de la historia de las criptomonedas” encabezado por $Libra, “que colapsó en cuestión de horas”, evaporó una cifra de 4,6 mil millones de dólares en ese mercado.

Sin eufemismos, la influyente revista norteamericana dejó clara la responsabilidad del mandatario argentino al sostener lisa y llanamente que él fue el encargado de “promover” la maniobra. Es decir que no se prestó al debate semántico de Milei, que sostuvo que él no “promocionó” la cripto sino que solo la “difundió” (Yo no lo promocioné, lo difundí”).

“El presidente argentino, Javier Milei, está en problemas después de su breve incursión en el mundo de las criptomonedas que dejó a la oposición pidiendo su impeachment y a un juez iniciando una investigación por fraude”, indica el artículo que hace un pormenorizado repaso por el escándalo.

El texto cuenta que el Presidente promovió el apoyo a $Libra a sus 3,8 millones de seguidores “afirmando que impulsaría la economía de Argentina al financiar pequeñas empresas”.

Resalta también que luego de darse cuenta de la maniobra “Milei borró rápidamente la publicación, alegando que desconocía los detalles del proyecto, pero el daño ya estaba hecho”.

Las denuncias por fraude que Forbes cita refieren a las que presentó el economista y exdiputado Claudio Lozano, junto con otras 100 por el mismo delito.

También habla de la participación de Hayden Davis en la maniobra y lo menciona como promotor de la memecoin “Melania”, en alusión a la primera dama estadounidense, Melania Trump, “que alcanzó brevemente una capitalización de mercado de 2 mil millones de dólares antes de desplomarse”.

Luego indica que “el 86 por ciento de los traders” que compraron en LIBRA tuvieron pérdidas por 251 millones de dólares y que “unos pocos afortunados se embolsaron 180 millones de dólares”.

Y agrega un dato que esclarece la dimensión de la estafa: “Bybit, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dubái, perdió 1.500 millones de dólares en activos digitales, en lo que se ha convertido en el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha”.

Del artículo de Forbes se hicieron eco diversas publicaciones de Estados Unidos y otros países. Uno de ellos fue el influyente diario The Economist, que volvió a referirse al escándalo poniendo énfasis en la responsabilidad del presidente argentino.