La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, confirmó ayer la dureza de la política oficial del Gobierno provincial en relación a la paritaria de los trabajadores de la educación, que rechazaron la magra propuesta de incremento salarial ofrecida por la Casa Gris. “Sobre el salario docente no vamos a volver a dialogar”, clausuró la conversación la presidenta del Senado. De todos modos, dejó un resquicio para la comunicación unidireccional al señalarle a los maestros que “se puede reclamar claramente, pero de otra manera”, y consignar que “deben cambiar las formas”.

Al igual que el gobernador, que el lunes confirmó que, como había dispuesto, “las escuelas debían estar abiertas y así fue”, Scaglia evaluó que “el 97 o 98% tuvieron niños en las aulas” y que fue “una jornada positiva”.

Lo que el Gobierno interpreta como el éxito de una política oficial, para el sindicato de docentes de escuelas de gestión pública, Amsafé, se trata de una “extorsión” y de “aprietes” a través de mecanismos como la reinstauración en la provincia del presentismo docente -bajo la modalidad mejor vestida de premio a la Asistencia Perfecta- y el descuento de los días de paro.

“Los papás confiaron en nosotros cuando le dijimos que lleven a sus aulas. Fue una jornada positiva para los chicos porque estuvieron en el aula”, evaluó la vicegobernadora en declaraciones a LT8 de Rosario.

En esa línea, estimó que “el 97 o 98% tuvieron niños en las aulas” el primer día del calendario escolar santafesino, a pesar de la medida de fuerza dispuesta por Amsafé, que junto a los gremios médicos y de profesionales de la salud fueron los únicos que rechazaron el incremento salarial del 5% para el primer trimestre del año, al considerarlo “insuficiente”.

Para la referente del PRO y presidenta del Senado provincial, “la gente no quiere ser más rehén de los paros, de las discusiones de los gremios y el gobierno, o de los piquetes”. Por eso, dijo “se puede reclamar claramente, pero de otra manera. Deben cambiar las formas”.

Scaglia ratificó que “sobre el salario docente no se va a volver a dialogar” porque, consideró que “volver a abrir la paritaria sería injusto para el resto de los gremios que aceptaron”, como UPCN, ATE o Sadop, entre otros.

“Sobre el salario docente no vamos a volver a hablar. Sí para hablar de calidad educativa, infraestructura, mejoramiento de contenidos educativos”, especificó la vicegobernadora. De acuerdo a su criterio, eso “es lo que importa”.

Hasta ahora no se conoce una nueva fecha para que el Gobierno se siente con las representaciones gremiales de las y los trabajadores de la educación para continuar la charla en los términos que establece la Casa Gris.

La aceptación de la mayoría de los sindicatos estatales del porcentaje de aumento salarial dispuesto por la gestión de Unidos debilita la posición de los tres que la rechazaron.

La efectividad del presentismo y la obligatoriedad de que cada trabajador cargue una declaración jurada on line para notificar si trabajó o adhirió a la medida de fuerza, resultan altamente persuasivas para la docencia. Lo cual no es equivalente a que estén conformes con los salarios que perciben o el porcentaje de aumento paritario que les ofrecen.

“El diálogo con el Gobierno no puede ser solo por el sueldo sino para que los chicos aprendan porque hoy no están aprendiendo como se necesita”, evaluó la licenciada en Ciencia Política con una maestría en Políticas Públicas.

Redes y diarios

En estos días de tensión entre el magisterio y el Gobierno provincial, circuló por las redes sociales un video de Scaglia que ella difundió en su cuenta de Tik Tok, en el que se quejaba de lo que ahora defiende. “Esto es inaudito, hoy Omar Perotti les descontó a muchos docentes santafesinos entre 40 y 70 mil pesos porque el mes pasado hicieron paro”, se enoja la dirigente.

Dirigiéndose al anterior morador de la Casa Gris, Scaglia interroga: “Yo le quiero preguntar, para aquella mamá que es sostén de hogar y es maestra, ¿cómo hace este mes para pagar el alquiler o pagar las cuentas? Cuarenta mil pesos menos, a vos te parece, porque se quejaron, porque hicieron paro, ¿te parece que es una medida justa?”. En el video no responde al cuestionamiento.

También en redes sociales, la ex ministra de Educación provincial del Frente Progresista, la actual diputada Claudia Balagué, hizo una aclaración en relación a una frase que utilizó el último lunes el gobernador, acerca del inicio de clases el día estipulado “después de 14 años".

“Maximiliano Pullaro, no mezclemos peras con manzanas”, señaló Balagué, para agregar que “hace 14 años, las clases comenzaban en tiempo y forma porque se les mejoró notablemente el salario a los docentes, se les pagaba el 82% móvil (que usted eliminó) y no había presentismo (que usted reinstauró)”. La ex ministra recordó que al entonces gobernador, Hermes “Binner, los docentes lo aplaudían”.

En cambio, dijo la diputada provincial, “hoy la mayoría de los docentes volvió al aula (a pesar de la triste propuesta paritaria) porque no alcanza la plata y están coaccionados por el presentismo”. Según Balagué, “basta visitar las escuelas para darse cuenta de la gran inconformidad que hay”. Y remató: “Que no le hagan leer el diario de Yrigoyen, señor gobernador”.