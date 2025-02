El reconocido actor Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar, y su mujer, la pianista Betsy Arakawa, fueron hallados muertos esta madrugada en su casa en Santa Fe, en Nuevo México, según confirmó la policía a la prensa local.

El actor tenía 95 años y su esposa, 63. Por el momento no se conocen las circunstancias de los fallecimientos.



El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó al Santa Fe New Mexican la noticia de la muerte del actor de Hollywood y su esposa. También que fue hallado muerto el perro de la pareja.

"Podemos confirmar que tanto Gene Hackman como su esposa fueron encontrados muertos el miércoles por la tarde en su residencia de Sunset Trail", dijo.









Según Mendoza, no hay de momento indicios de una muerte dolosa, pero no dio motivos de la muerte o las causas por la que pareja ha fallecido: "Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito".

"Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de la muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro", añadió.

Quién era Gene Hackman

Eugene Allen Hackman, más conocido como Gene Hackman, nació el 30 de enero de 1930 en la ciudad de San Bernardino, California.

Hackman, leyenda de Hollywood durante varias décadas, ganó dos premios Oscar por sus icónicos personajes en Contacto en Francia y Los imperdonables y se convitió en uno de los intérpretes más versátiles y populares de su generación.

Alejado de las cámaras desde 2004, se dedicaba a escribir novelas y pintar cuadros en la localidad estadounidense de Santa Fe, en Nuevo México.

El propio actor contó que descubrió su vocación artítisca desde muy niño, inspirado en ídolos cinematográficos como James Cagney y Errol Flynn. También destacó que lo que le marcó definitivamente fue la actuación del mítico Marlon Brando en Un tranvía llamado deseo.

Hackman, en una escena de Contacto en Francia. Por su protagónico ganó un Oscar





A principios de los sesenta, cuando ya tenía 30 años, comenzó a estudiar arte dramático en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse de Los Ángeles, y arrancó su carrera artística.

El célebre actor interpretó más de cien papeles, entre ellos el de Lex Luthor en las películas de "Superman" de los años setenta y ochenta.

Hackman ganó el Oscar al mejor actor por su papel de Jimmy "Popeye" Doyle en el thriller de William Friedkin "Contacto en Francia", en 1971, y otro al mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood Sin Perdón, de 1992.

También fue nominado por la Academia de Hollywood por sus papeles en las películas "Bonnie and Clyde" (1967); "Nunca canté para mi padre" (1970) y "Mississippi Burning" (1988).

También protagonizó las exitosas películas "Runaway Jury" (Tribunal en fuga) y "La conversación", así como "Los excéntricos Tenenbaums", de Wes Anderson. Su última aparición en la gran pantalla fue como Monroe Cole en "Bienvenidos a Mooseport" en 2004.

