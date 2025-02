Este miércoles Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció en conferencia de prensa que su gobierno pondrá en funcionamiento una "Gold Card" para extranjeros que quieran establecerse e invertir en el país norteamericano. ¿Cómo funcionará este esquema que reemplazará al EB-5?

"Venderemos una Gold Card . Costará 5 millones de dólares y tendrá los beneficios de la Green Card, pero también será un camino hacia la obtención de la ciudadanía. Gente rica podrá venir a nuestro país al comprar esta Gold Card, entonces gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y le darán empleo a muchas personas", explicó Donald Trump este miércoles en la Oficina Oval de la Casa Blanca ante periodistas.

Cuáles son la diferencias entre la Green Card y el programa EB-5

La Green Card a la que hizo referencia Trump, es una tarjeta que le otorga al dueño la residencia permanente en Estados Unidos y la posibilidad de trabajar allí. "Es como la Green Card, pero más sofisticada", añadió el líder republicano.

Según explicó el propio presidente estadounidense, la Gold Card estará orientada a millonarios que quieran vivir e invertir en el país, además de tener la posibilidad de iniciar el camino hacia la obtención de la ciudadanía.

El secretario de Comercio Howard Lutnick explicó que “la tarjeta dorada Trump”, como la llamó, sustituiría al programa de visados EB-5. Ese programa fue creado por el Congreso en 1992 y apunta a inversiones mínimas de 800.000 dólares y/o la creación o conservación de al menos 10 empleos permanentes para trabajadores estadounidenses calificados. Lutnick definió a ese esquema como "un fraude".



Durante el anuncio, Lutnick advirtió que los inversionistas “tendrán que pasar por un proceso de verificación, por supuesto” con la intención de “asegurarse de que sean ciudadanos globales maravillosos de clase mundial”.



Trump agregó que las grandes empresas establecidas en Estados Unidos también podrán aprovechar esta oportunidad: "Podrán pagar esos 5 millones para traer a empleados calificados de otros países", ejemplificó el mandatario. “Podremos vender quizá un millón de estas tarjetas, quizá más que eso”, pronosticó Trump, quien hizo foco en que serán vitales para ayudar a combatir el déficit fiscal .

¿Cuándo se pondrá en marcha el programa?

"Lo pondremos en marcha en las próximas 2 semanas", sostuvo Trump. Ante la consulta de si sería necesaria una ley del Congreso, el jefe de Estado dijo que no: "No necesitamos al Congreso para esto, porque no damos la ciudadanía, sino un camino hacia la misma".

