¿Cómo será recibido Boca cuando salga este viernes a las 20 en la Bombonera a jugar su partido ante Rosario Central en el interzonal por la octava fecha del Torneo Apertura? ¿Habrá gritos de aliento o persistirán la bronca y el pedido de la gente de "que se vayan todos" que atronó el aire del martes por la noche después de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima?









La decepción de los hinchas xeneizes por la derrota, una de las mas dolorosas de los últimos años, fue acicateada todo el día desde las redes sociales y algunas terminales periodísticas. Incluso desde temprano, corrió el rumor de que, sea cual fuere el resultado, el técnico Fernando Gago renunciará a su cargo luego del encuentro. Por lo que algunos observadores y entendidos boquenses estiman que un mal clima en el estadio, una actuación inconvincente y desde luego una derrota ante los rosarinos, acelerará los tiempos y convencerá a Gago de que su ciclo como director técnico está terminado. Por más energías que diga tener para sostenerse en su cargo.

Trascendió que en la reunión del miércoles por la tarde en el predio de Boca de Ezeiza, Riquelme finalmente no estuvo (aunque se hizo presente en el lugar) y que Gago conversó con el Consejo de Fútbol que integran Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado, a quienes convenció de que aún cuenta con recursos para remontar la situación.

El Consejo le hizo saber que todavía sigue confiando en él pero que ya no hay margen de error. Y que si pierde con Central, lider de la zona B con diecisiete puntos y uno de los cuatro invictos del torneo, deberá dar un paso al costado e interrumpir un ciclo que hasta el momento llega a los veintidos partidos con once triunfos, seis empates, cinco derrotas (59 por ciento de fectividad), veintinueve goles a favor y dieciocho en contra. Si Gago renunciara o fuera despedido, sería el más breve de los cinco anteriores que estuvieron con Riquelme (Miguel Angel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón y Diego Martínez).

Alan Velasco, el jugador que erró el penal de eliminación, no fue incluido en la lista de los concentrados para el partido con Central por una fuerte molestia en el tobillo derecho que lo obligó a jugar infiltrado ante Alianza Lima. Por lo que no se entiende que en esa situación se lo haya hecho ejecutar el tiro decisivo de la serie. Después, la base de la formación xeneize en principio sería la misma que el martes, aunque no se descarta que Gago en algunos puestos recurra a una nueva rotación para repartir esfuerzos.