El presidente estadounidense, Donald Trump, remarcó que el próximo 4 de marzo se activarán aranceles del 25 por ciento para México y Canadá y de un 10 por ciento adicional para China al considerar insuficientes los esfuerzos de los tres países por combatir la entrada del fentanilo en Estados Unidos. Como parte de su agresiva política exterior, Trump también anunció el fin de las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor, Joe Biden, concedió a Venezuela a partir del 1 de marzo. El mandatario republicano recibió este jueves al primer ministro británico, Keir Starmer, y dijo que se necesita alcanzar "pronto" un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, porque de lo contrario podría no llegar nunca.

"Las drogas siguen llegando a nuestro país"

Ante una consulta de la prensa respecto a si había detectado progresos para eximir a México y Canadá del aumento arancelario, Trump contestó que "para nada, no en drogas", pese a que hubo mejoras en cuanto a los cruces fronterizos irregulares. "Las drogas siguen llegando a nuestro país y matando a cientos de miles de personas. Las drogas vienen de México, muchas de ellas de China, no todas, pero muchas vienen de China", señaló el presidente estadounidense.

Trump abundó en el mensaje que publicó este jueves en su red Truth Social, en el que dijo que el 4 de marzo, el próximo martes, entrarán en vigor los nuevos aranceles a México y Canadá si no hay mejoras en la lucha contra el tráfico de fentanilo. En su opinión, con estas medidas arancelarias eventualmente se verá que "las drogas se detienen".

El mandatario dijo, sentado junto al primer ministro británico, Keir Starmer, que los aranceles del 10 por ciento a China que anunció por la mañana se sumarán al incremento de comienzos de este mes de otro 10 por ciento. En un post de Truth Social, Trump dijo que las drogas todavía están entrando en Estados Unidos desde México y Canadá "a unos niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas se hacen o son provistas por China". El líder republicano agregó que a principios de abril se pondrán en marcha "los segundos aranceles recíprocos", que podrían tener un fuerte impacto en productos de la Unión Europea (UE).

En las últimas semanas, México y Canadá tomaron medidas para complacer a su vecino. México, por ejemplo, envió 10 mil militares a la frontera común para frenar el tráfico de droga a Estados Unidos, destino de más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas. El magnate republicano reconoció que el número de cruces ilegales de migrantes por la frontera con México cayó drásticamente, pero lo atribuyó a su política. Canadá, país al que Trump quiere convertir en "el estado 51" de Estados Unidos, nombró por su parte un "zar del fentanilo", entre otras concesiones realizadas a Washington.

Revés petrolero para Venezuela

Como parte de su avanzada contra los países de la región, Trump anunció la revocación de las "concesiones" otorgadas por su predecesor, Joe Biden, a Venezuela el 26 de noviembre de 2022, cuando se volvió a autorizar a la petrolera Chevron a operar en el país caribeño. El "acuerdo de transacción petrolera" está vinculado a "condiciones electorales dentro de Venezuela, que no fueron cumplidas por el régimen de Maduro", afirmó Trump en su red Truth Social.

Washington no reconoce la reelección de Maduro para un tercer mandato (2025-2031) y apoya al exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo en los comicios presidenciales de julio pasado y asistió a la investidura de Trump el 20 de enero. El republicano acusa además al gobierno del líder chavista de no recoger a migrantes venezolanos en situación irregular al ritmo "que habían acordado".

La reacción de Venezuela no se hizo esperar. En un acto en Caracas transmitido por la televisión estatal, Maduro expresó que ninguna "amenaza" podrá intimidar "la voluntad del pueblo de Venezuela de avanzar hacia su independencia, hacia su libertad y hacia su felicidad máxima". "Que nadie se equivoque con Venezuela, nadie, nadie se vuelva a equivocar con Venezuela, y a los fascistas que piden agresiones contra nuestro país les llegará la justicia, les tiene que llegar la justicia. (...) A Venezuela no se le agrede, a Venezuela no se le toca, a Venezuela se le respeta", dijo Maduro.

La salida de Chevron supone un revés económico para Venezuela, ya que la petrolera estadounidense había contribuido a la reactivación de la producción petrolera del país caribeño, que en febrero de este año superó por primera vez el millón de barriles por día desde junio de 2019, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Chevron es la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela.

La adhesión de Ucrania a la OTAN "no va a suceder"

En una comparecencia a los medios en el Despacho Oval junto al primer ministro británico, Keir Starmer, Trump subrayó que la posible adhesión de Ucrania a la OTAN "no va a suceder" e insistió en que la posibilidad de que Kiev se uniera a la alianza atlántica fue una de las razones que precipitó la invasión de Rusia en 2022. Preguntado sobre la porción de territorio que Kiev recuperaría una vez firmado un hipotético acuerdo de paz con Moscú, el presidente dijo que ese es un tema que tiene previsto tratar este viernes en Washington con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, y que entre ambos intentarán que Ucrania pueda "recuperar todo lo posible".

Cuando un periodista le recordó que llamó dictador a Zelenski, Trump reaccionó diciendo: "¿Dije eso? No puedo creer que dijera eso. Siguiente pregunta". Trump se mostró convencido de que el viernes en Washington él y Zelenski firmarán un acuerdo para que EE.UU. participe en un fondo bilateral para la explotación de tierras raras y otros minerales en Ucrania y estimó que ese tratado sería "una salvaguarda, por así decirlo". La UE viene hablando de "salvaguarda" para referirse a las posibles garantías de seguridad que EE.UU. podría brindar para un contingente militar europeo que se instalaría en Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz.

"No creo que vaya a faltar a su palabra. No creo que responda una vez que lleguemos a un acuerdo", dijo Trump sobre la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, pueda no respetar un futuro acuerdo de paz. "Creo que el acuerdo se va a mantener. Ellos tendrán seguridad. Va a haber seguridad, va a haber soldados. Sé que Francia quiere estar allí", agregó el magnate en referencia a las conversaciones sobre Ucrania que mantuvo esta semana con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Keir Starmer, por su parte, advirtió que el acuerdo que ponga fin al conflicto en Ucrania debe hacerse bien y subrayó que la historia debe estar del lado del pacificador. "La historia debe estar del lado del pacificador, no del invasor. Así que no podría haber nada más importante en juego y hemos decidido trabajar juntos para lograr un buen acuerdo", indicó el primer ministro británico en la Casa Blanca tras haberse reunido con Trump.