Israel registró este lunes su primer atentado mortal desde el inicio de la tregua con Hamas en la Franja de Gaza, cometido por un druso israelí que mató a una persona y dejó cuatro heridos al apuñalarlos tras descender de un micro en la estación de la ciudad norteña de Haifa. El mismo día, en territorio palestino, ataques israelíes provocaron la muerte de al menos dos personas en Rafah y dejaron varios heridos en distintos puntos del enclave. Los ataques ocurren en un momento en que la tregua entre ambos se encuentra en un impasse, con Israel bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza pese a la condena internacional.

En Israel, los equipos de rescate confirmaron la muerte de un hombre de 65 años en el ataque y añadieron que estaban atendiendo a cuatro heridos, tres de ellos en estado grave. El atacante, un druso israelí (una minoría arabófona -adepta a una religión derivada del Islam- famosa por su patriotismo, proveniente de Shfaram y recientemente regresado del extranjero, fue abatido por las fuerzas de seguridad.

La policía israelí calificó el atentado como un "ataque terrorista", sugiriendo una posible conexión con el conflicto palestino-israelí. Por su parte, Hamas lo describió como una "operación heroica", aunque no lo reivindicó directamente. "Felicitamos la heroica operación llevada a cabo por uno de los héroes de nuestro pueblo en Haifa. Es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y una confirmación de que la resistencia continuará hasta su desaparición", reveló el grupo islamista en un comunicado.

Ataques en Gaza

Mientras tanto, en la Franja de Gaza, ataques israelíes mataron este lunes a dos personas en Rafah, y dejaron al menos otros tres heridos en Al Mawasi, al noroeste de Jan Yunis. En Rafah, al extremo sur del enclave, dos palestinos, identificados como Musa Qishta y Jaled Al Shaer, murieron en un ataque con dron al centro de la ciudad, un incidente por el que el Ejército israelí aún no se pronunció.

Además, otros tres resultaron heridos a causa de la apertura de fuego desde un helicóptero contra el área de Al Mawasi, al sur del enclave, en donde un avión israelí también atacó un punto en la zona costera de Jan Yunis, denominada por Israel como zona humanitaria, donde miles de desplazados ocupan tiendas de campaña, según la agencia de noticias palestina WAFA.

El medio local Filastin reportó que el ataque comenzó con el lanzamiento de dos misiles desde aviones israelíes y disparos desde helicópteros al sur del enclave, y también dió cuenta de renovados ataques con artillería en Yabalia, al norte de la Franja.

El Ejército israelí confirmó haber abierto fuego en estos puntos y alegó que había un "barco motorizado sospechoso que violaba las restricciones de seguridad" y que atacaron a "otros dos sospechosos que suponían una amenaza" en el sur del enclave.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán operando para eliminar cualquier amenaza a los ciudadanos del Estado de Israel y a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel", concluyó la nota castrense, que rescató que "antes del ataque, se realizaron disparos de advertencia para alejar a los sospechosos de la zona".

Estos bombardeos se producen dos días después del fin de la primera fase del alto el fuego y con las conversaciones entre Israel y Hamás bloqueadas. Las negociaciones contemplaban la liberación de rehenes en Gaza y la retirada total de las tropas israelíes, pero el proceso se encuentra en un punto muerto.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sugirió este lunes que Israel podría retomar su ofensiva sobre Gaza si no logra un acercamiento con Hamas en las negociaciones. "Seguimos dentro del acuerdo, no lo estamos violando, no hemos vuelto inmediatamente a la guerra. Quién sabe, tal vez tengamos que hacerlo", dijo el mandatario durante un discurso en la Knesset (el Parlamento israelí) recogido por el periódico The Times of Israel este lunes.

Negociaciones

Estas son las primeras secuelas del compromiso de alto al fuego entre ambas partes, cuya primera fase llegó a su fin en la medianoche del sábado, con Israel y Hamas no logrando llegar a un acuerdo sobre la siguiente etapa del proceso.

Israel acusa a Hamas de rechazar una oferta estadounidense que proponía extender la tregua hasta mediados de abril, durante el Ramadán y la Pascua judía, a cambio de la liberación de todos los rehenes en Gaza en dos fases, con la segunda contemplando un acuerdo de alto al fuego permanente. La segunda etapa del acuerdo anterior, pactado con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto, también preveía negociaciones para el fin de la guerra, pero de forma inmediata.

Sin embargo, Hamas se niega a aceptar cualquier acuerdo que no contemple la retirada total de las tropas israelíes y el fin de la guerra. El movimiento islamista expresó su deseo de continuar con "las etapas restantes" de la tregua ya pactada, incluyendo un "cese al fuego global y permanente" y el "retiro completo" israelí de Gaza, antes de abordar "la reconstrucción y el levantamiento del asedio". En respuesta a su negativa, Israel suspendió el ingreso de mercancías y suministros a Gaza en la tarde del domingo.

"Las violaciones del acuerdo durante la primera fase demuestran sin duda que el gobierno de ocupación intentó hundirlo", denunció este lunes Usama Hamdam, un alto dirigente de Hamas. Según él, la presión de Israel para extender la primera fase del acuerdo es un "intento descarado de evitar entablar negociaciones para la segunda fase".

Israel, que de momento rechaza avanzar hacia la segunda etapa, exige una desmilitarización total de Gaza y la eliminación de Hamas como condición para cualquier acuerdo. Esta negación, para Hamdam, es un intento de revocar el pacto y hacer que la situación vuelva "al punto de partida", por lo que Netanyahu es "totalmente responsable".

Hamas denunció el cierre de los cruces fronterizos y el bloqueo de ayuda como un "crimen de castigo colectivo" y una "flagrante violación del derecho humanitario internacional". "Impedir la entrada de alimentos, medicinas y bienes esenciales es un crimen de guerra y un intento desesperado de asfixiar a nuestro pueblo", afirmó el grupo en un comunicado en Telegram.

"Condenamos el chantaje inhumano que Netanyahu y su gobierno extremista están llevando a cabo contra nuestro pueblo al utilizar la ayuda humanitaria como una herramienta de presión en las negociaciones", dijo Hamdan en una declaración televisada, en la que instó a presionar a Israel para reabrir los cruces y permitir la entrada de suministros esenciales

Rechazo internacional

La comunidad internacional expresó su preocupación por la nueva escalada de violencia y la crisis humanitaria en Gaza. Alemania y España instaron este lunes a Israel a permitir el ingreso inmediato de ayuda humanitaria al enclave.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania afirmó que bloquear la entrada de ayuda "no es un medio legítimo de presión en las negociaciones" entre las partes. "El acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza debe garantizarse en todo momento", declaró el portavoz del ministerio, Sebastian Fischer, en una conferencia de prensa.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España exigió la reanudación inmediata del ingreso de ayuda y abogó por un alto el fuego permanente. "El gobierno exige el restablecimiento inmediato del acceso humanitario a Gaza, que es una obligación internacional y una necesidad urgente ante la catastrófica situación humanitaria", señaló en un comunicado.