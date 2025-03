El amigo y principal testigo del asesinato de Jorge Callejas en General Mosconi dio su testimonio formal en la causa en la que se investiga este hecho. Los dos chicos, de solo 16 años, habían ido a celebrar el carnaval y se encontraban juntos cuando un policía les disparó con arma de fuego, solo uno logró escapar y ahora pudo contar cómo fueron los hechos.

El adolescente declaró el jueves último, a una semana del asesinato, acompañado por su madre y por el asesor de Incapaces. "Nos pudo relatar todo el trayecto que hicieron, los disparos que escucharon y el último que recibe su amigo. Este joven nos pudo relatar lo que sucedió, sería el que estaba presente y estaba junto a la víctima (...) Se trata de otro menor (de edad), también de 16 años, obviamente que estaba muy mal, anímicamente", detalló el fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, en Radio Nacional Salta.

El jueves la fiscalía también le tomó testimonio a la madre de Jorge Callejas, quien relató lo que sabía y formalizó su denuncia. Asimismo, la mamá del amigo y principal testigo radicó la respectiva denuncia por lo que le sucedió a su hijo.

Vega desmintió que el policía acusado hubiera sido atacado y apuñalado, la versión oficial que había dado al principio el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda. "No tenemos ninguna prueba ni constancia de que haya sucedido ello. Lo que nosotros tenemos es un informe realizado por la médica legal nuestra, que pertenece al CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales), a la Fiscalía GAP (de Graves Atentados contra las Personas), quien no constató (en el policía) ningún tipo de lesión en el cuerpo, visible, ni derivada de arma blanca, ni de cuchillo, ni de machete, solamente constató que tenía como un hematoma en el pómulo pero era de vieja data, no era algo reciente al momento del hecho", precisó el fiscal.

Vega también detalló el resultado del informe preliminar de la autopsia practicada a Callejas. "Resultó que el disparo que recibió el joven fue de atrás hacia adelante, es decir, por la parte posterior, en la espalda, debajo del omóplato derecho, ingresa la bala y dentro del cuerpo hace una trayectoria ya de derecha a izquierda, atravesando varios órganos, el pulmón, la pleura, el hígado y llega hasta el corazón, el lado izquierdo. Tiene orificio de entrada y no de salida, quedó justo en la tetilla izquierda, la bala, y le provoca la muerte", explicó.

Otro dato importante que reveló el fiscal y fue aportado por el testimonio del sobreviviente de los disparos es que "no se escuchó ninguna voz de alto" por parte del policía.

Además, Vega confirmó que no hubo ningún robo de una motocicleta, como inicialmente se dijo como justificativo para la acción del policía. El fiscal dijo que la moto en cuestión era propiedad de la mamá del adolescente que se salvó de los tiros y ella ya aportó la documentación pertinente. Además, ninguno de los chicos tenía conflictos delictuales, aunque el fiscal aclaró que cuando se trata de menores de edad tampoco se elaboran planillas prontuariales.

"Declaró la mamá del menor (de edad) que quedó con vida y ella manifestó que la moto era de su propiedad, que la había comprado hace unos años y presentó la documentación respectiva", confirmó Vega. El fiscal también indicó que Criminalística pudo constatar que la moto estaba sin combustible, por ello los chicos al lado e iban caminando.

"Tenemos cuatro meses para la investigación. Obviamente, nosotros hemos tomado las medidas, todas urgentes", sostuvo Vega. Explicó que van a seguir tomando testimonios a vecinos para indagar si llegaron a ver o escucharon algo esa noche, también van a interrogar al personal policial que estuvo en el lugar y al que llegó después. De igual manera, indicó que están a la espera de los resultados de las pericias balísticas, de toxicología y de las conclusiones finales de la autopsia.

Mientras tanto, el policía acusado, de 34 años de edad, permanece detenido desde el lunes pasado y está imputado por homicidio calificado por el abuso de su función o cargo, siendo miembro de las fuerzas de seguridad. El fiscal también explicó que lo aislaron porque al ser integrante de una fuerza de seguridad "no se puede mezclar con la población carcelaria, ni tampoco con detenidos de las comisarías, por razones obvias de seguridad".

Consultado por los reiterados casos de violencia policial y gatillo fácil en la provincia de Salta en los últimos años, Vega dijo que "la policía tiene un protocolo de actuación, de cuándo ellos deben usar el arma reglamentaria, en un enfrentamiento, en una persecución, cuando realmente está en peligro la vida del personal policial o de terceros, y siempre que la otra parte también utilice un arma y esté en peligro el personal policial". "Es decir, ellos tienen sus reglamentaciones de cuándo deben usar la misma, y eso es lo que debemos ahora valorar y tener en cuenta", añadió.